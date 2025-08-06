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Новини Стан російської економіки
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Путіну бракує грошей на війну: Уряд Росії вдруге за рік готує зміни до держбюджету

Дефіцит бюджету Росії може зрости до 6-9 трильйона рублів

Через стрімке падіння нафтогазових надходжень та роздуті військові видатки уряду Росії доведеться втруге за рік вносити зміни до федерального бюджету на 2025 рік.

Про це представник Мінфіну РФ розповів російській газеті "Вєдомості", передає The Moscow Times.

Він уточнив, що наразі уряд РФ готує план бюджету на наступні три роки та оновлює економічний прогноз. За його словами, разом із внесенням цих документів на розгляд Держуми (це треба зробити до 30 вересня), уряд одночасно внесе і нові поправки до бюджету на поточний рік.

Представник російського Мінфіну не уточнив, що саме передбачатимуть ці поправки. Проте російські експерти переконані, що уряду РФ доведеться вдруге від початку року збільшити бюджетний дефіцит через уповільнення економіки та падіння нафтогазових доходів, яке в останні місяці сягає 30%, порівняно з рівнями минулого року.

При цьому видатки федерального бюджету в умовах війни проти України перевищують заплановані, навіть з урахуванням нещодавніх змін. Зокрема, "Газпромбанк" припускає перевищення плану видатків на 2-4 трлн руб, а аналітики Інституту прикладних економічних досліджень (ІПЕД) РАНХіГС – на 3-5 трлн руб.

Відтак, за оцінками ІПЕД, до кінця року дефіцит федерального бюджету може зросли до 6-9 трильйона рублів із запланованих наразі 3,8 трлн руб.

Водночас економісти російського банку ВТБ прогнозують, що дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками року становитиме близько 5 трлн руб., а експерти близького до влади аналітичного центру ЦМАКП припускають, що він може бути ще більшим. Аналітики MMI прогнозують дефіцит на рівні 8 трлн руб.

Читайте також: В уряді Росії заявили про відсутність грошей на підтримку всіх проблемних галузей економіки

Як повідомлялося, наприкінці червня російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до федерального бюджету РФ на 2025 рік, які передбачають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки економіки.

Раніше у Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.

Автор: 

бюджет (1868) дефіцит (462) доходи (492) криза (111) витрати (215) росія (14832)


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Топ коментарі
+6
Професор Ліпсіц прогнозує дефіцит на рівні 8 трильйонів фублів.
Констатує стагнацію. На черзі гіперінфляція,масові банкрутства забудовників,банків та компаній. Подальше падіння цін на нафту. Чи означає це ,що Пуйло через це захоче закінчити війну ? Ні . Але кількість чорних лебедів зростає ..
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06.08.2025 16:46 Відповісти
+6
Україні принаймні будуть давати гроші з Європи
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06.08.2025 16:47 Відповісти
+5
Добре, що в нас дефіцит всього 700 мільярдів... Прям копійки
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06.08.2025 16:44 Відповісти
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Добре, що в нас дефіцит всього 700 мільярдів... Прям копійки
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06.08.2025 16:44 Відповісти
Україні принаймні будуть давати гроші з Європи
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06.08.2025 16:47 Відповісти
Будуть, тільки у форматі кредитів. Бо халявне бабло вже закінчилось. Чи бажаєте вішати на себе, своїх дітей, онуків і правнуків це ярмо?
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06.08.2025 17:53 Відповісти
Навчу їх оптимізовувати державні податі)))
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06.08.2025 17:59 Відповісти
Яку альтрнтиву Ви пропнуєте?
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06.08.2025 18:44 Відповісти
Поки грубий схудне... Ну ви зрозуміли.
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06.08.2025 17:45 Відповісти
Професор Ліпсіц прогнозує дефіцит на рівні 8 трильйонів фублів.
Констатує стагнацію. На черзі гіперінфляція,масові банкрутства забудовників,банків та компаній. Подальше падіння цін на нафту. Чи означає це ,що Пуйло через це захоче закінчити війну ? Ні . Але кількість чорних лебедів зростає ..
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06.08.2025 16:46 Відповісти
Хотіти він може, але війна потребуе грошей, причому так щоб не було голодних бунтів.
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06.08.2025 16:54 Відповісти
Ой, та не слухайте ви того ліпсіца. Він це вже декілька років у ютюбі це розповідає. Під клікбейтними анонсами...
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06.08.2025 17:02 Відповісти
Іноді все ж слухаю. Приємно
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06.08.2025 17:43 Відповісти
Щоб цьому випердку повітря не вистачило, щоб здох до ранку.
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06.08.2025 16:50 Відповісти
Головне, щоб кацапи розкрадали свій бюджет швидше за наших зелених паразитів.
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06.08.2025 16:54 Відповісти
О, воно це добре і зараз роблять.
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06.08.2025 17:15 Відповісти
Нічого страшного на россії нема. Просто пенсіонери ще туже затягнуть пояса і все буде чудовою
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06.08.2025 16:58 Відповісти
А якщо лебеда вродила, то навіть не пискнуть.
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06.08.2025 17:47 Відповісти
Китаюзи, індуси і друкарський верстат рятуватимуть цю економіку. І можуть таки врятувати...
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06.08.2025 17:00 Відповісти
ні. друкарський станок ще ніколи не врятував економіку, бо це шлях не порятунку, а шлях у прірву. дещо відстрочений...
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06.08.2025 17:04 Відповісти
Двома словами - раші піпець.
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06.08.2025 17:12 Відповісти
Всесвіту теж піпець колись буде, але ж і ми не вічні.
Хотілось би це (рашенкапут) ще за життя побачити.
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06.08.2025 17:49 Відповісти
Побачиш.
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06.08.2025 18:48 Відповісти
я б не раділа..., буде як в анекдоті про батька алкаша: тато, ти будеш менше пити? ні, синок, ви з мамою будете менше їсти...
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06.08.2025 17:13 Відповісти
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06.08.2025 17:14 Відповісти
поки товстий сохне - худий здохне
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06.08.2025 17:22 Відповісти
Якщо худий товстому черево не розпанахає навпіл, тоді так.
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06.08.2025 17:50 Відповісти
Чому ж досі не розпанахав?
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06.08.2025 17:53 Відповісти

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