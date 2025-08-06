Путіну бракує грошей на війну: Уряд Росії вдруге за рік готує зміни до держбюджету

Через стрімке падіння нафтогазових надходжень та роздуті військові видатки уряду Росії доведеться втруге за рік вносити зміни до федерального бюджету на 2025 рік.

Про це представник Мінфіну РФ розповів російській газеті "Вєдомості", передає The Moscow Times.

Він уточнив, що наразі уряд РФ готує план бюджету на наступні три роки та оновлює економічний прогноз. За його словами, разом із внесенням цих документів на розгляд Держуми (це треба зробити до 30 вересня), уряд одночасно внесе і нові поправки до бюджету на поточний рік.

Представник російського Мінфіну не уточнив, що саме передбачатимуть ці поправки. Проте російські експерти переконані, що уряду РФ доведеться вдруге від початку року збільшити бюджетний дефіцит через уповільнення економіки та падіння нафтогазових доходів, яке в останні місяці сягає 30%, порівняно з рівнями минулого року.

При цьому видатки федерального бюджету в умовах війни проти України перевищують заплановані, навіть з урахуванням нещодавніх змін. Зокрема, "Газпромбанк" припускає перевищення плану видатків на 2-4 трлн руб, а аналітики Інституту прикладних економічних досліджень (ІПЕД) РАНХіГС – на 3-5 трлн руб.

Відтак, за оцінками ІПЕД, до кінця року дефіцит федерального бюджету може зросли до 6-9 трильйона рублів із запланованих наразі 3,8 трлн руб.

Водночас економісти російського банку ВТБ прогнозують, що дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками року становитиме близько 5 трлн руб., а експерти близького до влади аналітичного центру ЦМАКП припускають, що він може бути ще більшим. Аналітики MMI прогнозують дефіцит на рівні 8 трлн руб.

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Як повідомлялося, наприкінці червня російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до федерального бюджету РФ на 2025 рік, які передбачають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки економіки.

Раніше у Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.