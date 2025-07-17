Кілька найбільших російських банків уже обговорюють звернення за державною допомогою, – Bloomberg

Керівники деяких найбільших російських банків приватно обговорювали можливість звернення за державною допомогою, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх портфелях продовжуватиме погіршуватися протягом наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, принаймні три кредитори, яких Банк Росії визначив як системно важливих, розглядали можливість того, що їм може знадобитися рекапіталізація протягом наступних 12 місяців.

Банки внутрішньо обговорювали, як вони порушуватимуть питання про допомогу перед Центробанком РФ, якщо це стане необхідним.

Такий сценарій виникає тому, що їхня оцінка якості своїх кредитних портфелів набагато гірша, ніж показують офіційні дані.

За словами джерел, будь-який запит на допомогу залежить від подальшого зростання обсягу проблемних кредитів протягом наступного року. При цьому обговорення стають дедалі актуальнішими в усьому банківському секторі.

На папері російська банківська система перебуває у відносно хорошому стані, прибутки стабільні навіть на тлі зростання так званих непрацюючих кредитів компаніям та домогосподарствам, при цьому ключова процентна ставка Центрального банку РФ знаходиться на майже рекордно високому рівні 20%. Офіційно рівень безнадійної заборгованості залишається значно нижчим за показники, зафіксовані під час минулих фінансових криз, які були згладжені російською владою.

Однак сам ЦБ Росії порадив кредиторам зосередитися на реструктуризації кредитів, а не визнавати повний масштаб проблемних кредитів.

За словами співрозмовника агентства, хоча поки мало ознак кризи, яку в будь-якому разі можна було б вирішити шляхом вливання коштів, багато даних засекречено, і повна картина може бути невидимою.

Раніше голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.