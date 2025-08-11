Криза посилюється: В уряді Росії визнали загрозу банкрутства кожного п’ятого забудовника

Майже 20% російських будівельних компаній опинилися під загрозою банкрутства на тлі падіння попиту і високої ключової ставки, що робить іпотеку невигідною.

Про це заявив російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін, повідомляє The Moscow Times.

За його словами, майже кожна п’ята будівельна компанія у РФ вже перенесла строки здачі об’єктів щонайменше на пів року.

"Це не означає, що вони точно збанкрутують – можуть і добудувати", – припустив він.

Хуснуллін попередив, що якщо високий рівень ставки збережеться ще пів року, не буде припливу коштів у галузь і підтримки іпотеки, а інвестактивність громадян не відновиться, частка девелоперів на межі банкрутства може зрости до понад 30%.

Після згортання в липні 2024 року масових програм пільгової іпотеки, за оцінкою Хуснулліна, ринок звичайних кредитів на житло "майже перестав існувати". Наразі близько 80% позик оформлюється за програмами з держпідтримкою (зокрема для сімей із дітьми), і лише 20% – на ринкових умовах.

Тиск на фінансову стабільність компаній підтверджує й статистика. Так за даними Macon на основі "Дом.рф", у першому півріччі 2025 року дев’ять із 20 найбільших девелоперів різко зменишили виручку. Зокрема, у "Югстройинвест" падіння сягнуло 45% – до 29 млрд руб., у ГК "Точно" – 43% (до 10 млрд руб.), у Setl Group – 41%. За оцінками "Дом.рф", у січні-червні реалізація нового житла скоротилася до 10,4 млн кв. м (–26% рік до року), а в грошовому виразі – на 16%, або на 2,1 трлн руб.

Раніше повідомлялось, що виробники будівельної техніки в Росії попереджують про банкрутства через імпорт з Китаю.