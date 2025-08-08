Криза в Росії: Виробники будівельної техніки в Росії попереджують про банкрутства через імпорт з Китаю

Учасники ринку дорожньо-будівельної техніки в Росії прогнозують масові банкрутства вже на початку 2026 року.

Основна причина – заповнення російського ринку китайськими екскаваторами, навантажувачами та бульдозерами напередодні підвищення утилізаційного збору на спецтехніку з 1 січня 2026 року, пише The Moscow Times.

За оцінкою учасників ринку, частка Китаю в сегменті нової будівельної техніки у Росії уже сягає близько 70%, а обсяги ввезення до кінця року можуть зрости до рівня, що відповідатиме обсягу річних продажів.

Російський виробник "Четра" підтверджує ризики різкого приросту імпорту та заповнення складів. За його даними, до кінця року на них може накопичитися понад 12 тис. машин (для порівняння, місткість ринку екскаваторів у РФ складає близько 2,3 тис. на рік). При цьому, російські екскаватори цього року продаються в середньому на 30% дешевше, ніж торік, а в 2026-му ціни можуть просісти ще на 10-15%.

За таких умов дилери китайських брендів теж опиняються під ударом, оскільки виробники все більше розвивають пряму дистрибуцію, витісняючи посередників.

За даними "Росспецмашу", уже зараз складські залишки імпортерів за деякими позиціями відповідають року й більше продажів, в той час, коли у лізингових компаній у червні накопичувалося щонайменше 5–7 тис. одиниць техніки, оцінили в "Газпромбанк Автолізингу".

Раніше повідомлялось, що дефіцит бюджету Росії вже на третину перевищив план на увесь рік.