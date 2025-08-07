Російський ВТБ запропонував бізнесу депозити в індійських рупіях

Російський державний банк ВТБ надав клієнтам середнього та малого бізнесу РФ, учасникам зовнішньоекономічної діяльності, можливість розміщувати кошти на депозитах і незнижуваних залишках у індійських рупіях.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомленні банку.

Там зазначили, що розміщення коштів доступне від будь-якої суми, а умови для кожного клієнта підбираються індивідуально.

"Ми фіксуємо зростання обсягів торгівлі середнього та малого бізнесу із дружніми країнами. На частку цих країн припадає понад 80% обороту зовнішньоекономічної діяльності, при цьому Індія – однин із найшвидше зростаючих напрямів. За перше півріччя 2025 року кількість рахунків клієнтів у індійських рупіях збільшилась на 36% порівняно з кінцем 2024 року. Зростає і кількість контрактів із партнерами з Індії, поставлених на облік у ВТБ", – розповіла старша віцепрезидентка ВТБ Юлія Копитова.

Вона очікує на подальше зміцнення торгових відносин між Індією та Росією, і, за її словами, можливість розміщувати тимчасово вільні кошти в індійських рупіях допоможе учасникам міжнародної торгівлі керувати своїми фінансами.

ВТБ має діючу філію в Індії, де пропонує сервіси для роботи з індійськими контрагентами через власну інфраструктуру, а також рішення для конверсійних операцій та "закритих розпродажів рупій за вигідним курсом".

Раніше повідомлялося, що проблеми, кількість яких у економіці Росії зростає, дають про себе знати дедалі сильніше, і першим це відчуває малий і середній бізнес (МСБ). Так, у червні цього року року було зафіксоване різке погіршення ситуації з неплатежами та іншою несумлінною поведінкою контрагентів.

У червні минулого року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк РФ відтоді встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – пішли з "Московської біржі".

У середині жовня заступник міністра фінансів РФ заступник голови Мінфіну Алексєй Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.