Дефіцит бюджету Росії вже на третину перевищив план на увесь рік

Дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати. Так, за липень він збільшився на 1,2 трлн руб. і за підсумками семи місяців становив 4,9 трлн руб. – і це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).

Про це свідчить попередня оцінка російського Мінфіну, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, доходи в липні становили 2,7 трлн руб., але витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн руб. після 3,2 трлн руб. у червні.

На думку економістів, це дуже багато, проте Мінфін РФ запевняє, що витрачає гроші за графіком: після січневого сплеску, коли витрати були на 64% вищими, ніж роком раніше, вони сповільнилися і в наступні шість місяців були лише на 15% більше, ніж у лютому-липні 2024 року.

За сім місяців російський бюджет витратив 25,2 трлн руб. при плані на рік 42,3 трлн руб., проте попереду традиційний грудневий стрибок витрат.

Щоб повернутися до плану, у липні-листопаді бюджет РФ має забезпечити значний профіцит: для цього витрати, що залишився, повинні бути навіть меншими за минулорічні. З урахуванням інфляції, яка зараз становить 9% у річному вираженні, це скорочення має бути дуже суттєвим.

За сім місяців витрати російського бюджету зросли на 20,8%, а доходи – лише на 2,8%, у реальному вираженні (з поправкою до зростання цін) це зниження.

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд за курсом на кінець червня) або 1,7% ВВП країни. Це у шість разів більше, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

У липна в Центробанку Росії заявили, що на Росію чекає ще один рік стагнації економіки, а на росіян – "затягування поясів". Так, прогноз цін на нафту було знижено до $55 за барель Urals на 2025-2026 роки. У попередній, квітневій, версії він уже зменшувався – з $65 до $60 за барель.

Раніше голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.