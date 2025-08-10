Недоступними стають дані, що суперечать офіційній риториці: Російська влада з початку року засекретила понад 400 статистичних показників

Російська влада продовжує без розголосу накладати гриф "таємно" на державну статистику – від демографії та економіки до цифр по роботі силових структур. Так, від початку року в Єдиній міжвідомчій інформаційній статистичній системі (ЄМІСС) Росстату перестали оновлюватись 425 показників.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, крім демографічних даних, які влада РФ закрила у відповідь на обвальне падіння народжуваності, зникли з відкритого доступу, наприклад, кількість скасованих постанов про порушення кримінальної справи (Генпрокуратура РФ), кількість закінчених слідчими справ (Генпрокуратура РФ), чисельність російських громадян, які виїхали на роботу за кордон (МВС Росії), кількість пролікованих іноземних громадян (МОЗ Росії), частка автомобільних доріг Міноборони Росії, що відповідають нормативним вимогам, тижневі показники Мінсільгоспу про хід сіножаті та заготівлю кормів.

Усього в ЄМІСС міститься 8832 показники, з них 7576 включено у федеральний план статистичних робіт. Насправді ж лише 42% доступні, актуальні та містять дані.

У 1818 доступних показників стоїть позначка "оновлення припинено", у 2108 показників закінчився зазначений період дії, 1242 показники не оновлювали понад два роки. 87 показників у ЄМІСС порожні: значення в них за останній рік, а іноді весь доступний період заповнені нулями.

Тенденція до більшої закритості статистики бере початок приблизно з 2018 року, і недоступними стають насамперед ті дані, які дозволяють самостійно робити висновки, що суперечать офіційній риториці, і які використовуються закордонними аналітиками для моніторингу ефективності санкцій.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України процес прискорився. Митна служба РФ закрила детальну статистику щодо імпорту та експорту, Генпрокуратура Росії перестала оновлювати портал правової статистики, Росстат – повні дані про причини смерті, Соціальний фонд РФ – детальні дані щодо кількості людей із інвалідністю. Зникли з відкритого доступу економічні дані — про видобуток нафти та газу, а згодом — про виробництво бензину та дизпалива.

Що приховує російська влада

У середині липня повідомлялося, що російський державний портал відкритих даних засекретив 80% інформації.

Пізніше стало відомо, що Росстат припинив публікувати низку важливих макроекономічних показників. Так, у липневому бюлетені Росстат уперше не розкрив реальні (з урахуванням інфляції) дані щодо обороту роздрібної та оптової торгівлі за червень і перше півріччя.

У травні Центробанк Росії засекретив оперативні дані про зовнішню торгівлю.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Росстат почав приховувати детальну інформацію щодо інфляції.

До того Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.