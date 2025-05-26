Банк Росії засекретив оперативні дані про зовнішню торгівлю

Центробанк Росії позбавив ринок важливої ​​інформації – першої оцінки платіжного балансу, оперативних даних про експорт, імпорт, потоки капіталу, яку зазвичай за підсумками місяця повідомляв у середині наступного. Тепер на публікацію доведеться чекати 45 днів.

Про це заявили в російському Центробанку, передає The Moscow Times.

Ці дані, зокрема, допомагали зрозуміти процеси на валютному ринку та рух курсу рубля, але через санкції та проблеми з розрахунками стали сильно спотворюватися. Практично в кожній публікації Центробанк РФ переглядав попередні дані на мільярди доларів, унаслідок чого оцінки часом змінювався на протилежні.

Наприклад, у березні він уточнив оцінку балансу за жовтень-січень і "знайшов" у листопаді-грудні понад $15,3 млрд експорту – на стільки підвищено його оцінку порівняно з лютневою версією. Таким чином дефіцит рахунку поточних операцій перетворився на профіцит.

Усього ж за ці чотири місяці Центробанк Росії додав до експорту $17 млрд, а до імпорту – на $3 млрд.

Російські аналітики називали закликали ЦБ та Федеральну митну службу РФ припинити публікацію оперативної статистики, "бо ці цифри лише вводять в оману, не являючи собою жодної цінності".

Останні оперативні дані Центробанк Росії опублікував 19 травня. У них цифри за березень порівняно з квітневою версією змінилися наступним чином: експорт виявився меншим на $2,6 млрд, а торговельний баланс – на $3 млрд ($11,8 млрд). Сальдо фінансового рахунку становило $3,1 млрд проти $6,5 млрд за квітневою оцінкою.

Російсьий Центробанк зауважував, що терміни розрахунків у зовнішній торгівлі сильно зросли, оцінюючи час повернення валютної експортної виручки до Росії до двох місяців.

Значну частину статистики через санкції закрито. Федеральна митна служба Росії припинила публікацію докладних даних про структуру зовнішньої торгівлі, обмежуючись загальними цифрами. Росстат більше не повідомляє інформацію про виробництво нафти та нафтопродуктів, про міграцію – різко скоротив надання демографічної інформації. Компаніям, що потрапили під санкції, дозволили не розкривати інформацію про власників і керівників.

У 2023 році було ухвалено закон, що дозволяє російському уряду закривати будь-яку офіційну статистику.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Росстат почав приховувати детальну інформацію щодо інфляції.

До того Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

Що приховує російська влада

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.

2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.

На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.

Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.