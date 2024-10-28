Росстат почав приховувати детальну інформацію щодо інфляції
Російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки.
Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень, пише The Moscow Times.
Ідеться про детальну статистику, яка розкриває, наскільки подорожчав кожен із товарів та видів послуг, які враховує Росстат у своєму "споживчому кошику".
Загальна цифра інфляції за вересень була опублікована Росстатом 11 жовтня, і хоча з того часу минуло понад два тижні, детальні дані так і не з'явилися ні на сайті Росстату, ні в Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі.
Для розрахунку місячної інфляції Росстат враховує ціни приблизно 500 товарів та послуг, для тижневої інфляції – близько 100 найменувань. Згідно з останньою місячною статистикою, інфляція у вересні сповільнилася до 8,6% з 9% у серпні та 9,1% у липні, а станом на середину жовтня опустилася ще нижче – 8,5%.
Що приховує російська влада
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.
2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.
На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.
Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.
У проєкті скарбниці 2025 року уряд Росії запланував збільшити частку секретних витрат майже до 30%, або більше 11 трлн руб.
Про зникнення статистики Росстату з інфляції стало відомо незабаром після того, як економісти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду заявили, що російська влада, ймовірно, фальсифікує дані щодо зростання цін і таким чином завищує цифри економічного зростання.
Економісти звернули увагу на те, що альтернативні метрики інфляції істотно вищі за офіційні: наприклад, індекс цін товарів повсякденного споживання від "Роміра", розрахований за реальним споживчим кошиком громадян, з початку повномасштабної війни зріс на 87%, при тому що накопичена офіційна інфляція становить лише 27%.
Раніше повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.
До того стало відомо, що російські компанії з початку літа 2024 року переживають обвальне падіння прибутків. За підсумками червня сальдований фінансовий результат (прибутки мінус збитки) з економіки загалом скоротився в чотири рази в річному вираженні – до 860 млрд руб.
Раніше Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
