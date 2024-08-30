Росстат заявив про обвал прибутків російського бізнесу в 4 рази

Російські компанії з початку літа 2024 року переживають обвальне падіння прибутків. За підсумками червня сальдований фінансовий результат (прибутки мінус збитки) з економіки загалом скоротився в чотири рази в річному вираженні – до 860 млрд руб.

Це випливає з даних Росстату, передає The Moscow Times.

Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб.) компанії втратили більш ніж 2,4 трлн руб. прибутків, або майже $27 млрд. Відносно травня сальдований прибуток по економіці став меншим у 3,4 раза, або на 2,13 трлн руб.

Зоною фінансового лиха, згідно з даними Росстату, стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки. За підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд руб. проти прибутку в 282,5 млрд руб. за аналогічний період минулого року.

Вуглевидобуток скотився в "глибоку кризу", констатують експерти Вищої школи економіки: до кінця червня морський експорт вугілля з Росії обвалився на 17%, а вивезення коксівного вугілля стало мінімальним за два роки після того, як головні клієнти вугільників – Китай, Індія та Туреччина – різко скоротили закупівлі.

9% прибутку за пів року втратили металурги, яких також відрізали санкціями від можливості продавати метал на Захід.

На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які з початку року понад 40 разів зазнавали атак безпілотників і не менше 10 разів зупиняли виробництво.

Понад 26% сальдованого прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже двократним – на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а в банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.

У липні, за даними Росстату, російська промисловість просіла на 0,8% стосовно червня, а в червні – на 1,5% стосовно травня.

Раніше Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.