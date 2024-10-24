"Ні про яке сповільнення росту цін мова не йде": Росстат прозвітував про стабільно високе зростання цін

Останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, тижневе зростання цін, як і раніше, відповідає траєкторії в 7,5-8,5% за підсумками року.

За даними аналітиків ММІ, надії на уповільнення інфляції у жовтні не виправдовуються

"Армагеддон із вершковим маслом наростає, не здивуємося, якщо масло повторить торішню історію з яйцями; бурхливий ріст у всій молочці; головною катастрофою року буде картопля; після підвищення утильзбору іноземні нові авто подорожчали на 1%, і це лише початок; 2025 року злетять ціни й на "Жигулі"; ненормально високе зростання цін на ринкові послуги, як індикатор сталої інфляції", – зазначають вони.

Масло за тиждень подорожчало ще на 1,6%, сметана – на 0,9%, молоко – на 0,7%, фіксує Росстат. Від початку року ціни на них зросли на 23,4%, 12% та 12,6%, відповідно, а на картопл ю– на 50% (2% за останній тиждень).

Аналітики "Райффайзенбанку" акцентують увагу на "унікальній стійкості інфляційної динаміки". Основні інфляційні фактори (дефіцит кадрів, бюджетні вливання, швидке зростання кредитування та інші) нікуди не подінуться, і в рамках поточних трендів можна говорити хіба про стабілізацію рівня інфляції.

Раніше стало відомо, що в Росії почастішали випадки крадіжок вершкового масла з магазинів після підвищення цін на нього на 20%.

До того повідомлялося, що великі виробники курячих яєць у Росії почали попереджати торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію.

Наприкінці жовтня минулого року президент Росії Владімір Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

У грудні Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".