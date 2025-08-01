Криза посилюється: Росстат приховав частину даних про економіку після вимоги Путіна "не допустити рецесії"
Росстат припинив публікувати низку важливих макроекономічних показників.
У липневому бюлетені Росстат уперше не розкрив реальні (з урахуванням інфляції) дані щодо обороту роздрібної та оптової торгівлі за червень і перше півріччя, повідомляє The Moscow Times.
Опубліковані лише номінальні цифри зростання роздрібного обороту на 12,2% у річному обчисленні, тоді як у реальному вимірі (з урахуванням інфляції), приріст склав би лише 2-3%, свідать підрахунки російських експертів. Водночас номінальне зростання оптових продажів уповільнилося до 0,4%, що свідчить про реальний спад майже на 10%.
Також не опубліковані дані Мінекономрозвитку Росії щодо динаміки ВВП за червень, ймовірно, через брак первинних даних Росстату.
Росстат припинив публікувати ці дані через місяць після виступу російського диктатора Володимира Путіна на ПМЕФ-2025, де він застеріг уряд від "будь-якої рецесії" та закликав "за всяку ціну" стримати економіку від спаду.
Втім, це не перший випадок приховування статистичних даних у Росії. Із початком повномасштабної війни РФ приховала митні дані, структуру золотовалютних резервів, детальні дані про демографію, видобуток нафти та газу, а з 2024 року – обсяги виробництва бензину і дизпалива.
У 2025-му під заборону публікації потрапили дані щодо народжуваності й причин смертності, а також статистика насильницьких злочинів – після того, як відправлені на війну злочинці почали масово повертатися з фронту, а кількість тяжких злочинів у країні встановила 15-річний рекорд.
Раніше повідомлялось, що уряд Росії готує держрегулювання цін на "борщовий набір" і молоко.
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