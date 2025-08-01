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Новини Стан російської економіки
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Криза посилюється: Росстат приховав частину даних про економіку після вимоги Путіна "не допустити рецесії"

Росстат почав приховувати статистику після вимоги Путіна

Росстат припинив публікувати низку важливих макроекономічних показників.

У липневому бюлетені Росстат уперше не розкрив реальні (з урахуванням інфляції) дані щодо обороту роздрібної та оптової торгівлі за червень і перше півріччя, повідомляє The Moscow Times.

Опубліковані лише номінальні цифри зростання роздрібного обороту на 12,2% у річному обчисленні, тоді як у реальному вимірі (з урахуванням інфляції), приріст склав би лише 2-3%, свідать підрахунки російських експертів. Водночас номінальне зростання оптових продажів уповільнилося до 0,4%, що свідчить про реальний спад майже на 10%.

Також не опубліковані дані Мінекономрозвитку Росії щодо динаміки ВВП за червень, ймовірно, через брак первинних даних Росстату.

Росстат припинив публікувати ці дані через місяць після виступу російського диктатора Володимира Путіна на ПМЕФ-2025, де він застеріг уряд від "будь-якої рецесії" та закликав "за всяку ціну" стримати економіку від спаду.

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Втім, це не перший випадок приховування статистичних даних у Росії. Із початком повномасштабної війни РФ приховала митні дані, структуру золотовалютних резервів, детальні дані про демографію, видобуток нафти та газу, а з 2024 року – обсяги виробництва бензину і дизпалива.

У 2025-му під заборону публікації потрапили дані щодо народжуваності й причин смертності, а також статистика насильницьких злочинів – після того, як відправлені на війну злочинці почали масово повертатися з фронту, а кількість тяжких злочинів у країні встановила 15-річний рекорд.

Раніше повідомлялось, що уряд Росії готує держрегулювання цін на "борщовий набір" і молоко.

Автор: 

путін володимир (1092) росія (14794) статистика (124) торгівля (954)


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здыхайте поскорее, суки
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01.08.2025 17:04 Відповісти
Шишки,ягель -безплатно.
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01.08.2025 17:25 Відповісти
Все менше сил залишається у рашки на "двіжуху"...Але воно таке затяте суче поріддя що навіть предсмертні конвульсіі буде називати "двіжухою".
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01.08.2025 17:27 Відповісти
А Состояние богатейших бизнесменов России суммарно увеличилось почти на $20 млрд с начала года

Такие данные опубликовал Bloomberg в своем индексе миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index).

Лучше всего дела шли у сооснователя Telegram Павла Дурова. Его состояние выросло на $3,27 млрд и достигло $14,3 млрд.

Также увеличили свое состояние:

Алишер Усманов - почти на $3 млрд до $16 млрд;
Виктор Вексельберг - на $3 млрд до $10,3 млрд;
Сулейман Керимов - на $2,60 млрд до $9,6 млрд;
Владимир Потанин - на $2,5 млрд до $30,4 млрд;
Алексей Мордашов - почти на $2 млрд до $25 млрд;
Вагит Алекперов - на $1,2 млрд до $26,5 млрд;
Леонид Михельсон - на $1,5 млрд до почти $24 млрд.
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01.08.2025 17:27 Відповісти
Українське прислів'я каже: "Шило з мішка завжди вилізе."
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01.08.2025 17:34 Відповісти

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