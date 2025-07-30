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Новини Стан російської економіки
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Назад в СРСР: Уряд Росії готує держрегулювання цін на "борщовий набір" і молоко

Уряд Росії готує держрегулювання цін на

Мінсільгосп Росії розіслав профільним галузевим асоціаціям проєкт поправок до закону про державне регулювання торгівлі, які передбачають фактичну "заморозку" відпускних цін на соціально значущі продукти.

Йдеться про картоплю, моркву, капусту, буряк, цибулю, томати, яблука, огірки, молоко, яйця, цукор та соняшникову олію, повідомляє The Moscow Times.

Саме ці позиції цьогоріч демонстрували найбільші цінові стрибки (картопля подорожчала більш ніж у 2,5 рази, овочі "борщового набору" – на 57-87% р-р), зауважує видання.

Згідно із пропозиціями російського уряду, наразі розглядається два сценарії регулювання:

  • "М’який" – з 2026 року мінімум 80% продажів має здійснюватися за довгостроковими контрактами між виробниками й торговими мережами з фіксованою ціною, яку можна переглядати не частіше разу на рік.
  • "Жорсткий" – держава встановлює мінімальний і максимальний коридор цін для тієї ж 80% частки продукції.

Планується, що відповідні поправки набудуть чинності з 1 березня 2026 року. Якщо буде обрано перший варіант, то в 2027 році мінімальний поріг продажів товарів за довгостроковими договорами зросте до 85%, у 2028 році – до 90%. Зараз цей показник різниться залежно від продукту. Щодо картоплі в червні він становив 60%, щодо яєць – 75%, зазначали в Асоціації компаній роздрібної торгівлі.

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При цьому виробники овочів, молока та м’яса, а також найбільший російський ритейлер X5 (мережі "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик") виступили проти ініціативи.

Вони попереджають, що при зростанні витрат на логістику, енергоносії та кредити зафіксовані ціни зроблять виробництво збитковим і можуть спровокувати скорочення обсягів, а отже – дефіцит на полицях. Крім того, проєкт не регулює торговельні націнки, перекладаючи увесь тягар на постачальників.

Раніше повідомлялось, що в уряді Росії почали обговорювати обов’язкову фіксацію цін на продукти.

Автор: 

продукти (808) росія (14779) ціни (3627)


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Топ коментарі
+7
Який в кацапів борщ ,в них щі.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
+4
Главное что в Украине ВСЁ дешевеет ,особенно овощи и фрукты только не совсем понятно какой сейчас месяц, по погоде вроде июль а по ценам вроде как февраль.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
+3
+💯 👍🏿!

а ще трудящіє раззєї вимагають заморозити скрєпну їжу...

буї без солі

.
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30.07.2025 15:43 Відповісти
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Який в кацапів борщ ,в них щі.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
+💯 👍🏿!

а ще трудящіє раззєї вимагають заморозити скрєпну їжу...

буї без солі

.
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30.07.2025 15:43 Відповісти
Свекольнік ще.
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30.07.2025 15:49 Відповісти
кацапи разом свєкольнік та щі приготувати не пробували ?

.
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30.07.2025 16:04 Відповісти
Щі це у множині. В однині - щя.
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30.07.2025 16:03 Відповісти
Тюря
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30.07.2025 16:25 Відповісти
Шо з цого приводу скаже експерт таварисчь Піввареника вона же ********** "Борщевий набір"?
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30.07.2025 15:38 Відповісти
а в нас ніхто не регулює, хоча пенсії на харчі вже не вистачає. на людей начхати
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30.07.2025 15:44 Відповісти
В нас би тоже не помішало на продукти борщового набору.
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30.07.2025 15:52 Відповісти
хочеш без борщу залишитись ?

.
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30.07.2025 16:06 Відповісти
який в біса борщ у кацапні? пейшіть правильно - счі. на відро води два капусні листа і ложка пшона. в мене бабця свиней кормила краще
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30.07.2025 15:44 Відповісти
Вернули все взад.
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30.07.2025 15:45 Відповісти
Отже "борщевий набор і молоко" практично пропаде з магазинів а на ринках буде в два рази дорожче. Совки хотіли назада в серсери ? От будуть
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30.07.2025 15:48 Відповісти
на россии не борщевой, а щичный набор!
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30.07.2025 15:49 Відповісти
вшивий набор
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30.07.2025 15:51 Відповісти
не борщевий ,а щівий набор у кацапов
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30.07.2025 15:50 Відповісти
щіевий
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Главное что в Украине ВСЁ дешевеет ,особенно овощи и фрукты только не совсем понятно какой сейчас месяц, по погоде вроде июль а по ценам вроде как февраль.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Це точно
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30.07.2025 16:06 Відповісти
картопля, морква, буряк по 20 грн.
чого тобі ще треба, комунізму ?

а решта, то подивись у вікно - третій день дощ льє, хліб подорожчає, безперечно, кажуть на 20%

.
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30.07.2025 16:11 Відповісти
Розмови про вялiчiє Рoсiї завжди закiнчуються картками на хлiб
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30.07.2025 15:53 Відповісти
регулювання це означає що продукція зникне, перевірено що у них що у нас, але кацапам не привикати, у них пішов нарвав якихось будяків і наварив "щі"
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30.07.2025 15:59 Відповісти
Ну и привет дефицит
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30.07.2025 16:00 Відповісти
Значить скоро це будуть продавати у відновленій мережі магазинів "Берізка" за валюту.
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30.07.2025 16:03 Відповісти
В німців, французів, є держконтроль за цінами на основні харчі. А в Україні панує дикий навіть не капіталізм, а феодалізм. Хоча за Конституцією має бути соціальна держава. Кепкували з Конституції радянської тепер сміємося з вітчизняної. На кутні зуби.
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30.07.2025 16:30 Відповісти
Скільки українців вмерли з голоду при твоєму радянському союзі?
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30.07.2025 16:56 Відповісти
Та москалям піх.й,протестів не буде!
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30.07.2025 16:37 Відповісти

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