Влада Росії почала забороняти вантажівки з Китаю після обвального падіння попиту на "КамАЗи"

Федеральне агентство з технічного регулювання та метрології (Росстандарт) заборонило продавати у Росії вантажівки низки китайських виробників.

Зокрема, заборона стосується низки популярних моделей вантажних автомобілів китайських брендів Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak та їх шасі, йдеться у повідомленні Росстандарту.

Російське відомство пояснило таке рішення претензіями до ефективності гальмівної системи, шуму, ідентифікації органів керування транспортним засобом, а також відсутністю системи виклику екстрених служб.

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До заборони низки моделей китайських вантажівок російська влада вдалася після того, як найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" поскаржився на "критичний обвал" продажів власної техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн.

За підсумками першого півріччя продажі "КамАЗу" у цьому сегменті впали майже на 60%, через це компанія переводить частину підрозділів на чотириденний робочий графік.

У "КамАЗі" прямо поскаржилися на те, що імпортери нібито завезли "надмірний" обсяг машин, через це на складах накопичилося понад 30 тис. нерозпроданих вантажівок, які підривають ціни.

Це вже третій великий російський автогігант, який оголосив про скорочення робочого графіка. Раніше перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.

22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% – до 1,1 млн штук.