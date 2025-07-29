Найбільший у Росії виробник автобусів зупинив виробництво через обвал продажів

Найбільший російський виробник автобусів малого та середнього класу – Павлівський автобусний завод (ПАЗ) – призупинив випуск продукції щонайменше до 4 серпня через різке скорочення продажів.

Про це пише The Moscow Times.

Поки виробництво автобусів знаходиться на паузі, на підприємстві здійснять ремонтні та відновлювальні роботи.

Як повідомляється, 2600 співробітників відправили до корпоративної відпустки. При цьому в пресслужбі компанії зазначили, що йдеться про планову літню оплачувану відпустку в період з 21 липня по 3 серпня, а інформація про вимушений простій "є помилковою".

У першому півріччі 2025 року ПАЗ зіштовхнувся із обвальним падінням продажів продукції: за шість місяців кількість проданих автобусів упала на 56%, до 1985 штук (у першому півріччі 2024 року продали 4503 одиниці). У червні обсяг продажу Павлівського заводу скоротився на 34%, до 291 штук (441 у червні минулого року).

Як повідомлялося, найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" із 1 серпня переводить частину підрозділів на чотириденний робочий графік. Компанія пояснює крок "критичним обвалом" ринку техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн, де за підсумками першого півріччя продажі просіли майже на 60%.

До того перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.

22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% – до 1,1 млн штук.

За даними російського агентства "Автостат", загалом у січні-червні 2025 року у Росії продано 601,8 тисячі транспортних засобів (легкові, вантажівки та автобуси), що на 28% менше, ніж торік. Аналітики Асоціації європейського бізнесу чекають, що тенденція збережеться й на кінець року падіння складе близько чверті від торішніх обсягів.