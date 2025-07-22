Росіяни не хочуть купувати "жигулі": Російський "АвтоВАЗ" перейде на неповний робочий тиждень

Найбільший виробник автомобілів у Росії "Автоваз" може перейти на чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного через падіння продажів.

Робочий тиждень на підприємствах компанії можуть запровадити з кінця вересня, якщо рішення ухвалять остаточно, передає The Moscow Times.

Якщо чотириденний тиждень запровадять, це буде перший масштабний перехід на неповну зайнятість в компанії з 2022 року, зауважує видання.

В компанії звинувачують у зниженні попиту на свої авто високі ставки за кредитами та велику кількість імпортних автомобілів на російському ринку.

"Йдеться про високу ключову ставку та посилення вимог регулятора до позичальників за автокредитами. Крім того, в Росію ввезено значну кількість автомобілів імпортного виробництва (переважно 2024 року), при цьому імпортні бренди ведуть політику цінового демпінгу", – вказали в компанії.

За оцінкою "АвтоВАЗу", запаси нерозпроданих імпортних автомобілів у Росії зараз становлять близько 400 тисяч.

"Остаточне рішення про запровадження режиму неповного чотириденного робочого тижня буде ухвалено за підсумками аналізу тенденцій на ринку та економічних факторів, у тому числі рівня ключової ставки та доступності кредитних продуктів", – йдеться у повідомленні "АвтоВАЗу".

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Як повідомлялося, "АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% – до 1,1 мільйона штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

За даними аналітичного агентства "Автостат", у першому півріччі авторинок Росії впав на 26,3% – до 530 375 одиниць проданих авто, при цьому в червні падіння прискорилося. Продажі "АвтоВАЗу" скоротилися на 25%, або лише 155 481 проданих авто.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.