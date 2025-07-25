Криза посилюється: Російський "КамАЗ" слідом за "АвтоВАЗом" та "ГАЗом" скорочує робочий тиждень

Найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" із 1 серпня переводить частину підрозділів на чотириденний робочий графік.

Компанія пояснює крок "критичним обвалом" ринку техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн, де за підсумками першого півріччя продажі просіли майже на 60%, повідомляє The Moscow Times.

В компанії обіцяють, що під скорочення потужностей потраплять лише цехи без повного завантаження, при цьому соціальні гарантії співробітників зберігатимуться. У "КамАЗі" називають два головні чинники кризи:

Імпортні постачальники завезли "надмірний" обсяг машин, і на складах, за оцінкою заводу, накопичилося понад 30 тис. нерозпроданих вантажівок, які підривають ціни. Висока ключова ставка Банку Росії та обмежений доступ до кредитів і лізингу охолодили попит: на складах лізингових компаній вже "зависає" понад 10 тис. майже нових машин, що розпродаються нижче ринку.

"Відсутність перспектив зростання та тиск надлишкової імпортної техніки змушують нас піти на непопулярний, але вимушений крок", – йдеться в заяві заводу, який паралельно веде перемовини з корпоративними клієнтами про додаткові закупівлі.

Це вже третій великий російський автогігант за тиждень, який оголосив про скорочення робочого графіка. Днем раніше перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.

Також нагадаємо, що 22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% – до 1,1 млн штук.

За даними російського агентства "Автостат", загалом у січні-червні 2025 року у Росії продано 601,8 тисячі транспортних засобів (легкові, вантажівки та автобуси), що на 28% менше, ніж торік. Аналітики Асоціації європейського бізнесу чекають, що тенденція збережеться й на кінець року падіння складе близько чверті від торішніх обсягів.

Раніше повідомлялось, що виробництво легкових автомобілів у Росії в червні цього року прискорило падіння, скоротившись відразу на 28,2%.