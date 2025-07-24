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Новини
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Виробництво автомобілів у Росії за рік обвалилося на 28%

автоваз,lada,веста,лада

Виробництво легкових автомобілів у Росії в червні цього року прискорило падіння, скоротившись відразу на 28,2% у річному вираженні – до 45 тис. штук.

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

У травні виробництво впало на 18,5% рік до року, а за перше півріччя випуск скоротився на 2,1%, до 326 тис. штук.

Через високу ключову ставку, що перешкоджає видачі автокредитів, та утильзбору експерти та автовиробники пророкують скорочення авторинку в Росії цього року на чверть після постійного відновного зростання, що тривало з 2023 року.

Раніше стало відомо, що найбільший виробник автомобілів у Росії "АвтоВАЗ" може перейти на чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного через падіння продажів.

До того повідомлялося, що "АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% – до 1,1 млн штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хоче збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.

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авто (4221) виробництво (1317) росія (14738) АвтоВАЗ (90)


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расєя і автомобілі?
може, впало виробництво волокуш на 28%?
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24.07.2025 09:00 Відповісти
Так по йух що аж невдобно.
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24.07.2025 09:05 Відповісти
Там тепер самка орка має право на білу ладу тільки якщо три роки прожили разом. Тому видно й просіло...
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24.07.2025 09:14 Відповісти
Китай підкине
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24.07.2025 09:18 Відповісти
Якої такої війни?
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24.07.2025 09:26 Відповісти
Грошей не вистачає навіть на ті всраті лушпайки.
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24.07.2025 09:35 Відповісти
отже ще більше кацапів поїде вбивати за гроші. а гроші у підарів не закінчуються
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24.07.2025 10:15 Відповісти

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