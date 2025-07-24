Виробництво автомобілів у Росії за рік обвалилося на 28%

Виробництво легкових автомобілів у Росії в червні цього року прискорило падіння, скоротившись відразу на 28,2% у річному вираженні – до 45 тис. штук.

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

У травні виробництво впало на 18,5% рік до року, а за перше півріччя випуск скоротився на 2,1%, до 326 тис. штук.

Через високу ключову ставку, що перешкоджає видачі автокредитів, та утильзбору експерти та автовиробники пророкують скорочення авторинку в Росії цього року на чверть після постійного відновного зростання, що тривало з 2023 року.

Раніше стало відомо, що найбільший виробник автомобілів у Росії "АвтоВАЗ" може перейти на чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного через падіння продажів.

До того повідомлялося, що "АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% – до 1,1 млн штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хоче збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.