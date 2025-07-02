Влада РФ збільшить доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів

У Росії за п'ять місяців цього року продажі нових російських автомобілів, зокрема Lada, скоротилися на 26%, але за підсумками року "просідання" може досягти 40%.

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

Щоб цього не допустити, російський Мінпромторг планує збільшити знижки за програмами підтримки попиту в автопромі РФ.

Це збільшує кількість тих, хто зможе скористатися пільговими програмами придбання автомобілів. Із другої половини 2024 року до травня цьогоріч вони призначалися для багатодітних батьків, медиків, працівників системи освіти, учасників війни та членів їхніх сімей, людей із інвалідністю.

Поки російські держпрограми підтримки попиту дають можливість при купівлі російського автомобіля отримати базову знижку в 20% вартості автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, а для жителів Далекого Сходу РФ – 25%. На гібриди та електрокари діє підвищена знижка – 35%. Решту суми можна виплатити в кредит із внеском 10% (ставка до 26% річних).

Минулого року за рахунок різних програм держпідтримки вдалося досягти зростання ринку, але цього року продажі нових автомобілів впали. Аліханов пояснив це "впливом заборонних ставок і умов автокредитування, що посилилися".

У січні-березні стимулювання попиту коштувало російському бюджету майже 11 млрд руб., повідомляв Мінпромторг РФ: на таку суму були надані знижки на більш ніж 36 тис. автомобілів.

Президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов звинувачує у труднощах китайські бренди: їхні продажі теж падають, і вони надають знижки самі, без допомоги держави. Розмір цих знижок можна порівняти з вартістю Lada Granta в базовій комплектації – і конкурувати з цим "АвтоВАЗ" не може.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на держпідтримку та обмеження імпорту автомобілів, найбільший російський виробник "АвтоВАЗ" очікує падіння продажів своїх авто на 30%, порівняно з минулорічними показниками.

У лютому президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявив, що на складах концерну накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми в 60 тисяч. Тоді він скаржився, що така ситуація б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.

Також повідомлялося, що в Росії з кінця 2021 року ціни на основні моделі машин "АвтоВАЗу" збільшилися в середньому на 72%, а на китайські марки, які тоді продавалися в РФ, – у середньому приблизно вдвічі. Це в два рази більше, ніж накопичена за цей час інфляція, що склала 36%.