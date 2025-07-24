Назад в СРСР: В уряді Росії почали обговорювати обов’язкову фіксацію цін на продукти
Російський Мінсільгосп запропонував зафіксувати оптові ціни в довгострокових контрактах між виробниками продуктів харчування та торговими мережами. Йдеться про формальне закріплення у договорах верхньої межі вартості яєць, овочів та інших позицій споживчого кошика, остаточну вартість яких буде визначати уряд.
Ініціативу обговорили на нараді з учасниками ринку, а Мінпромторг та Федеральна антимонопольна служба (ФАС) отримали завдання сформулювати правила моніторингу таких контрактів, повідомляє The Moscow Times.
За даними російського уряду, наразі довгострокові угоди вже покривають 70-80% обсягів постачання яєць і близько 60% овочів до роздрібних мереж, але ці частки можуть змінюватись, залежно від сезону. Однак російські чиновники планують закріпити цей механізм на законодавчому рівні з метою зменшення сезонного коливання цін та більшої прогнозованості формування собівартості.
Ця ідея вже викликала неоднозначну реакцію російського бізнесу. В Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) застерегли, що виробники, які підпишуть "тверді" ціни, ризикують стати заручниками власних зобов’язань у разі стрибка витрат на енергію чи логістику. У "Руспродсоюзі" нагадали, що ефективніше не штучно обмежувати відпускні ціни, а знижувати вартість ресурсів, таких як кредити, пальне та добрива.
Водночас очільник близького до російської влади Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування Дмитро Бєлоусов напередодні пропонував на "три-чотири місяці" заморозити вартість м’яса, хліба та картоплі, аби приборкати прискорення інфляції. Водночас він визнавав, що довше тримати планку без субсидій виробникам буде складно через зростання собівартості продукції.
Раніше повідомлялось, що у Росії дозволили блокувати гроші на рахунках мобільних телефонів росіян на вимогу силовиків.
Також влада РФ планує створити цифрове досьє на всіх громадян до 35 років.
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Краще про многократне цін підвищенням на Україні в порівняні з 2024!
Нехай ЗЕЛЕНЬ опрлюдне, скільки зелень вивела західноі допомоги на своі рахунки?
Не дарма вже з д'ермаком західники не спілкуються.