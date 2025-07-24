У Росії дозволили блокувати гроші на рахунках мобільних телефонів росіян на вимогу силовиків

Держдума РФ ухвалила у фінальному читанні закон, який зобов'язує мобільних операторів блокувати кошти на рахунках абонентів та зупиняти надання послуг після відповідної вимоги правоохоронних органів. На думку авторів ініціативи, це допоможе у боротьбі з шахрайством через виведення отриманих незаконним шляхом коштів із рахунків абонентів.

Про це пише The Moscow Times.

Документ вносить поправки до статей 44 та 54 Федерального закону "Про зв'язок". Згідно з новим порядком, після отримання ухвали від органів МВС або судових приставів про арешт мобільного рахунку провайдер повинен негайно перевести зазначену в ньому суму в статус "арештовано".

Зараз оператори зобов'язані надавати послуги зв'язку, навіть якщо гроші користувача заарештовані органами дізнання, що може створювати лазівку для шахраїв, які використовують рахунки операторів зв'язку як альтернативу банківським переказам.

Як пояснювали механізм російські посадовці, якщо зловмисник викраде гроші та спробує перевести їх на підконтрольний номер, поліція за заявою потерпілого миттєво заблокує рахунок, а всі вкрадені кошти перейдуть у статус "арештовано". Після цього SIM-картку абонента буде заблоковано за несплату, що не дозволить зловмисникам перевести гроші з балансу, купити коди або отримати SMS-підтвердження, щоб скористатися вкраденими грошима.

Однак, на думку юристів, новий закон буде марним у боротьбі з "організованими угрупованнями", а для успіху необхідна "інтеграція з ширшою системою розслідування".

При цьому блокування зв'язку призведе до втрати доступу до месенджерів, банківських сервісів, "Держпослуг" тощо, а також створить складнощі під час спілкування членів сім'ї або роботи.

Раніше повідомлялося, що іноземцям у Росії, які не здали біометрію, з 1 липня почали відключати мобільний зв'язок. Тим, у кого вже є сім-картка, потрібно прийти до офісу оператора та зареєструвати її, підтвердивши особу відповідно до нових правил, інакше спочатку буде заблоковано міжнародний та міжміський зв'язок та знижено швидкість інтернету, а через 30 днів надання послуг повністю припинять.

До того стало відомо, що Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.