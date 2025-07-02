Іноземцям у Росії відключатимуть мобільний зв’язок за відмову здавати біометрію

Іноземцям у Росії, які не здали біометрію, з 1 липня почали відключати мобільний зв'язок. Тим, у кого вже є сім-картка, потрібно прийти до офісу оператора та зареєструвати її, підтвердивши особу відповідно до нових правил, інакше спочатку буде заблоковано міжнародний та міжміський зв'язок та знижено швидкість інтернету, а через 30 днів надання послуг повністю припинять.

Про це повідомило Мінцифри Росії, передає The Moscow Times.

Іноземцям, які тільки збираються укласти договір з оператором, знадобиться страховий номер індивідуального особового рахунку, обліковий запис на "Держпослугах" та підтвердження особи через Єдину біометричну систему. Також обов'язковою стало надання ​​IMEI – унікального ідентифікаційного номера пристрою. Кожному приїжджому дозволяється оформити на себе не більше 10 сім-карт.

Мінцифри РФ додало, що зайнятися цим питанням можна ще на кордоні. Із 30 червня іноземцям для в'їзду до Росії потрібно за 72 години подати повідомлення через мобільний додаток RuID. Там само реєструється біометрія та створюється цифровий профіль, що включає страховий номер та обліковий запис на "Держпослугах".

У російському відомстві уточнили, що заходи спрямовані "на боротьбу із шахраями та "сірими" сім-картами".

У 2024 році в Росію в'їхали понад 6,3 млн іноземців. Основний потік традиційно припав на громадян країн СНД, переважно з республік Центральної Азії: Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. При цьому в Росії виявили близько 700 тисяч нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує створити єдину базу мобільних пристроїв і заборонити користувачам змінювати ідентифікаційні номери гаджетів (IMEI).

До того стало відомо, що Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.