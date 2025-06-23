Російська влада збирається створити єдину базу гаджетів і заборонити їхню перепрошивку

Російська влада планує створити єдину базу мобільних пристроїв і заборонити користувачам змінювати ідентифікаційні номери гаджетів (IMEI).

Про це свідчать розроблені Мінцифри РФ поправки до закону "Про зв'язок", передає The Moscow Times.

У документі йдеться, що в разі перепрошивки пристрою та зміни його ідентифікатора новий номер потрапить до чорного списку з наступним блокуванням.

IMEI – це унікальний код із 15 знаків, який виробники приписують усім гаджетам. За його допомогою оператори визначають, який апарат знаходиться в їхній мережі і можуть відстежувати його розташування.

Заміною IMEI користуються кіберзлочинці, які таким чином приховують пристрій, що став інструментом шахрайства. Також змінюють IMEI та власники сім-боксів, які використовуються для спам-дзвінків та розсилок.

На даний момент у ініціативі Мінцифри Росії не згадуються конкретні санкції щодо осіб, які змінюють IMEI. Однак у процесі доопрацювання законопроєкту не виключено появу поправок до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу з покараннями за порушення заборони.

Оператори зв'язку своєю чергою заявляють, що створення єдиної бази мобільних пристроїв – "організаційно складний захід". Перед цим необхідно проаналізувати практику застосування поточних норм, у рамках яких уже здійснюється контроль за IMEI телефонами іноземних громадян.

Змінити IMEI мобільного гаджета за допомогою спеціального софту нескладно, при цьому, при кожній зміні ідентифікатора для операторів зв'язку та служб безпеки різних організацій, це буде новий апарат. Втім, технічно зрозуміти, що IMEI змінено, важко, але можливо, зокрема, за допомогою штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.

На початку травня стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.