У Росії на всіх громадян до 35 років створять цифрове досьє

У Росії триває робота зі створення нового сервісу, куди занесуть дані про всіх громадян РФ віком до 35 років.

Про це повідомив голова Комітету з молодіжної політики Держдуми РФ Артьом Метелєв, передає The Moscow Times.

"Нам потрібна наскрізна цифрова інфраструктура, яка супроводжує людину на всіх етапах. Дані не повинні обнулятися в 35 років – вони мають працювати на її розвиток", – сказав Метелєв.

Над створенням нового ресурсу – "Цифрового профілю молодої людини", який планують запустити в російській системі Держпослуг, працює міжвідомча група.

За словами Метелєва, завдання держави – об'єднати дані з "різних галузей" у єдиному профілі громадянина, який "відбивав би реальну соціальну, професійну та освітню картину молодої людини". Якщо громадянин змінює місце роботи чи навчання, це відображатиметься в системі автоматично.

Очікується, що проєкт буде запущено в третьому кварталі 2025 року.

За задумом, у сервіс спочатку повинні будуть завантажуватися дані з державних та муніципальних установ, але пізніше передбачається включення до нього інформації і від приватних організацій. Йшлося про атестати про середню освіту, дипломи про середню професійну освіту та інші документи. З розвитком проєкту туди почнуть додавати відомості про влаштування громадян на роботу.

Заповнення портфоліо на Держпослугах формально не буде обов'язковим, проте туди автоматично "підтягуватимуться" дані, отримані людиною під час подання заяви до дитячого садка, вступу до школи чи вузу тощо.

Як повідомлялося, раніше Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.

До того стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.