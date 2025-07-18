У Росії в 10 разів збільшать штрафи для інтернет-компаній за відмову стежити за росіянами

Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.

Про це пише The Moscow Times.

Поправки стосуються власників технологічних мереж зв'язку, а також сайтів та сервісів, де можна обмінюватися повідомленнями та залишати коментарі (соцмережі, форуми, ЗМІ).

Згідно з документом, розмір штрафу за відсутність технічних засобів зросте з 3-5 тис. руб. до 15-30 тис. руб. для громадян та з 30-50 тис. руб. до 100-500 тис. руб. – для посадових осіб. Для компаній введуть оборотні штрафи у розмірі 0,001-0,003% виручки за рік, але не менше 1 млн руб., замість нинішніх 300-500 тис. руб.

Крім того, з'явиться покарання за повторне порушення встановлених вимог. У цьому випадку громадян штрафуватимуть на 30-50 тис. руб., посадових осіб – на 200-800 тис., а юросіб – на 0,01-0,03% від обороту за рік, але не менш ніж на 10 млн руб.

Згідно із законом "Про інформацію", організатори розповсюдження інформації зобов'язані зберігати дані про факти передачі повідомлень користувачами протягом року, а зміст пересиланого (тексти, фотографії, аудіозаписи) – шість місяців. Ці відомості можуть вимагати силовики, насамперед ФСБ.

Щоб забезпечити доступ спецслужб до інформації про своїх користувачів, організатори розповсюдження інформації зобов'язані встановити обладнання для зберігання та передачі даних, включно із засобами забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів.

На липень 2025 року в реєстрі Роскомнагляду зареєстровано 403 організатори розповсюдження інформації, які володіють 711 інтернет-сервісами. При цьому організатори розповсюдження інформації із вбудованими месенджерами повинні ідентифікувати всіх користувачів за номером телефону.

Раніше повідомлялося, що в Росії поліція вимагає повного доступу до банківської інформації громадян і хоче без суду блокувати рахунки.

До того стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Також повідомлялося, що російська компанія "Яндекс" за минулий рік задовольнила 74% запитів державних структур РФ на розкриття особистих даних користувачів. Усього було 57 434 заявки, що є рекордним показником за останні п'ять років.