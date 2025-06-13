У Росії поліція вимагає повного доступу до банківської інформації громадян і хоче без суду блокувати рахунки

Міністерству внутрішніх справ Росії необхідний оперативний доступ до банківської інформації громадян, а також можливість без суду блокувати рахунки.

Про це заявив начальник кримінально-правового управління договірно-правового департаменту МВС Росії Алексєй Плотницький, передає The Moscow Times.

Плотницький поскаржився, що наразі дізнавачі, які ведуть розслідування злочинів, не мають доступу до даних про рахунки, а банки часто місяцями не реагують на запити правоохоронних органів.

Він додав, що російське МВС наполягає, щоб для банків був установлений триденний термін на розкриття інформації силовикам, хоча цього недостатньо. Крім того, поліція потребує інструментів оперативного блокування рахунків: зараз на це йде кілька днів, оскільки потрібне узгодження з прокуратурою та судом.

Закон про право слідчих та дізнавачів МВС Росії блокувати рахунки без суду вже підготовлено російським урядом та внесено до Держдуми РФ. Згідно з документом, силовики отримають такі повноваження у випадках, які "не терплять зволікання", якщо в них виникли підозри у скоєнні злочину.

Крім коштів на банківських рахунках, згідно з проєктом, російське МВС зможе заморожувати платежі за послуги зв'язку. Термін блокування у всіх випадках становитиме до 10 днів.

Протягом 10 днів з моменту винесення ухвали правоохоронець повинен звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок громадянина. Якщо підстав для арешту не знайдеться, він буде зобов'язаний скасувати розпорядження про припинення операцій. У разі, якщо за 10 днів ні судової ухвали, ні скасування не надійде, рахунок розблокується автоматично.

Офіційно метою законопроєкту декларується боротьба із кібершахрайством, однак у документі не зазначено чіткого переліку злочинів, при підозрі в яких можливе блокування рахунків. Також законопроєкт не містить технічних деталей: наприклад, не роз'яснюється, чи має сума на рахунку співвідноситися зі збитками, зазначеними в передбачуваному злочині.

Раніше стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Також повідомлялося, що російська компанія "Яндекс" за минулий рік задовольнила 74% запитів державних структур РФ на розкриття особистих даних користувачів. Усього було 57 434 заявки, що є рекордним показником за останні п'ять років.