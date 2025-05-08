"Яндекс" передав силовикам рекордний обсяг персональних даних росіян

Російська компанія "Яндекс" за минулий рік задовольнила 74% запитів державних структур РФ на розкриття особистих даних користувачів. Усього було 57 434 заявки, що є рекордним показником за останні п'ять років.

Про це свідчить звітність компанії, передає The Moscow Times.

За минулий рік до компанії надійшло майже 79 тис. запитів на розкриття даних від держорганів. 2023 року "Яндекс" отримав на 13% менше заявок (трохи менше 69 тис.), згоду на розкриття даних компанія дала у 79% випадків (54 693 заявки).

Найнижча кількість заявок від влади була у 2020 році – понад 32,2 тисячі. Задовольнили тоді трохи більше 26 тис. із них.

Держструктури найчастіше вимагають інформацію про користувачів із сервісів таксі, доставки, самокатів та каршерингу. "Яндекс" у 2024 році отримав 50 175 подібних запитів, 75% з них було задоволено.

У розділі, до якого входять пов'язані з харчуванням сервіси, було отримано понад 14 тис. заявок, 81% було схвалено. Третій за кількістю заявок – поштовий сервіс "Яндекса": понад 6 тис. запитів та 61% – задоволених.

У 2024 році "Яндекс" отримав і видалив з пошукової видачі найбільшу за останні роки кількість посилань згідно із російським законом "Про право на забуття", який зобов'язує стирати з пошуку згадки недостовірних, неактуальних або незаконних з погляду заявника відомостей. Таких було 25 972 та 18 042 (69%) відповідно.

Сервіси "Яндекса" після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в 2022 році внесли до реєстру організаторів розповсюдження інформації в інтернеті. Це зобов'язує компанію зберігати на території країни дані про дзвінки, голосові та текстові повідомлення, а також медіафайли, що надсилаються та одержуються користувачами.

Раніше стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

До того повідомлялося, що російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа, передає "всі дані" своїх користувачів державі.

Також стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.