"Епоха дешевих продуктів минула": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін
Час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.
Про це президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник розповів в інтерв'ю ЦЕС.
"Що визначає кінцеву ціну на полиці чи на ринку на ягоду чи на фрукт? Нікого не хвилює собівартість... Всіх хвилює баланс попиту і пропозиції, от і все", – розповів Баштанник.
За його словами, це було викликано в першу чергу погодними умовами, які вплинули не лише на Україну, а й на інші країни Європи, а також Туреччину, Узбекистан та інші. Водночас голова асоціації зауважив, що ціни також ростуть через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через проблеми з трудовими ресурсами.
"Ера дешевих продуктів проходить... в світі. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більша і більша. Це, мабуть, головне. Якщо ми подивимося на цей сезон, ми можемо пройтися по будь-якій позиції, але ми жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", – додав Баштанник.
Водночас він припустив, що цього року українці можуть очікувати на певне здешевлення цін на яблука та іншу продукти плодово-овочевої та ягідної групи в період їх активного збору. Він пояснив, що оскільки в країні наразі ще погано розвинуті потужності для довгострокового зберігання, що буде тиснути на виробників до швидшої реалізації продукції.
Раніше повідомлялось, що в Україні під кінець сезону подорожчала черешня. Торік вона була на 45% дешевшою.
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Це ні в якому разі не жадібність торгашів!
Агов **********, твій вихід!
А у цей час геніальний та народжений для війни і захисту України і вже навчений командир мінометної батареї ховається під матусиною спідницею в лондонському тро.
ТАК ШО НЕ ВСЬО ТАК ОДНОЗНАЧНО.
прівєт дауне
А також тоді, КОЛИ ВИ ПЕРЕСТАНЕТЕ ХОВАТИСЯ ЗА СПИНИ ОДИН ОДНОГО ЗІ СЛОВАМИ ,,ви бастуйте, а ми разом з вами усе получімо".
хорошо что "эпоха" овощей и фруктов длится месяцы а не годы, после чего они превращаются в удобрение... Так что жадные продавцы будут наказаны....
А поки що треба потерпіти.
насчет лимонов. Наверное потому, что в Карпатах лимоны не растут ...
Ну а насчет других продуктов, как пример с йогуртом -- Вы правы...