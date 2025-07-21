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Новини Ціни на продукти
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"Епоха дешевих продуктів минула": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін

Чому в Україні дорожчають фрукти та овочі у 2025 році

Час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.

Про це президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник розповів в інтерв'ю ЦЕС.

"Що визначає кінцеву ціну на полиці чи на ринку на ягоду чи на фрукт? Нікого не хвилює собівартість... Всіх хвилює баланс попиту і пропозиції, от і все", – розповів Баштанник.

За його словами, це було викликано в першу чергу погодними умовами, які вплинули не лише на Україну, а й на інші країни Європи, а також Туреччину, Узбекистан та інші. Водночас голова асоціації зауважив, що ціни також ростуть через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через проблеми з трудовими ресурсами.

"Ера дешевих продуктів проходить... в світі. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більша і більша. Це, мабуть, головне. Якщо ми подивимося на цей сезон, ми можемо пройтися по будь-якій позиції, але ми жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", – додав Баштанник.

Водночас він припустив, що цього року українці можуть очікувати на певне здешевлення цін на яблука та іншу продукти плодово-овочевої та ягідної групи в період їх активного збору. Він пояснив, що оскільки в країні наразі ще погано розвинуті потужності для довгострокового зберігання, що буде тиснути на виробників до швидшої реалізації продукції.

Раніше повідомлялось, що в Україні під кінець сезону подорожчала черешня. Торік вона була на 45% дешевшою.

Автор: 

продукти (798) ціни (3609) фрукти (117)


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Топ коментарі
+34
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21.07.2025 13:06 Відповісти
+30
Пройшла так саме як і епоха бідності, так ********?
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21.07.2025 13:03 Відповісти
+23
"Епоха дешевих продуктів пройшла": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін

Це ні в якому разі не жадібність торгашів!
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21.07.2025 13:09 Відповісти
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Пройшла так саме як і епоха бідності, так ********?
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21.07.2025 13:03 Відповісти
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21.07.2025 13:06 Відповісти
Мені от цікаво. Як вибір вуного наріду 2019-го вплинув на погодні умови 2025-го?
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21.07.2025 13:55 Відповісти
Догадайтесь з 3-х разів. Для споживача головне дешевший товар. Якщо манагери дежавні довбаки, то навіть при нацбагатшому врожаї і ідеальній погоді може виникнути мінімум дефіцит, а максимум голод.
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21.07.2025 14:33 Відповісти
пройшла непомітно для українців
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21.07.2025 13:07 Відповісти
"Епоха дешевих продуктів пройшла": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін

Це ні в якому разі не жадібність торгашів!
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21.07.2025 13:09 Відповісти
З цього приводу цікаво шо скаде експерт по набіру для борщю та по піаваренику некій гниди мосейчук чий синуля призовного віку схований матусею десь за кордоном.
Агов **********, твій вихід!
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21.07.2025 14:53 Відповісти
А як в ЗСУ невистачає командирів мінометних батарей.
А у цей час геніальний та народжений для війни і захисту України і вже навчений командир мінометної батареї ховається під матусиною спідницею в лондонському тро.
ТАК ШО НЕ ВСЬО ТАК ОДНОЗНАЧНО.
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21.07.2025 15:09 Відповісти
ООО зедебіл з'явився
прівєт дауне
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21.07.2025 15:26 Відповісти
Ща зелений кабмін проставить стелю цін і заживемо!Заживемо з дешевими цінами але без овочів
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21.07.2025 13:10 Відповісти
Але на турецькі овочі ввели додаткові мита через "демпінг"? Яких нахер демпінг, якщо ціни явно завищені у кілька раз порівняно з минулим роком?
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21.07.2025 13:10 Відповісти
А коли пройде епоха дешевих заробітних плат?
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21.07.2025 13:11 Відповісти
Ніколи не пройде. "Прості люде" регулярно за це голосують.
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21.07.2025 13:23 Відповісти
коли працювати за копіку ніхто не буде.
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21.07.2025 13:26 Відповісти
Коли ви добре вивчите історію боротьби робітників за свої права, історію забастовок та двіженій на кшалт ,,жовті жилети".
А також тоді, КОЛИ ВИ ПЕРЕСТАНЕТЕ ХОВАТИСЯ ЗА СПИНИ ОДИН ОДНОГО ЗІ СЛОВАМИ ,,ви бастуйте, а ми разом з вами усе получімо".
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21.07.2025 15:12 Відповісти
А Мосійчук буде розказувати на 1+1 про ціну борщовогу набору?
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21.07.2025 13:12 Відповісти
Першим Голодомором в Україні вважається масовий голод, що охопив південні губернії Української СРР у 1921-1923 роках.
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21.07.2025 13:16 Відповісти
Не УСРР, а УРСР
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21.07.2025 13:57 Відповісти
Українська радянська держава як федеративна частина Російської республіки була утворена у грудні 1917 р. на 1-му Всеукраїнському з'їзді рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 6 січня 1918 р. її проголосили Українською Соціалістичною Радянською Республікою (далі - УСРР).
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21.07.2025 14:18 Відповісти
Тодішня днрлнр
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21.07.2025 15:36 Відповісти
"Гранти на теплиці" від колишньої міністерки економіки і нинішньої прем'єрки Свириденки в усій красі і дії - усе починалось як завжди помпезним свистінням і закінчилось як завжди помпезним обсиранням.
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21.07.2025 13:17 Відповісти
говорят ада нет. как же его нет, когда мы в нем жывем. война, нищета, дороговизна. цены на еду как в америке и австралии, а зарплаты как в зимбабвэ. да еще и заперли здесь как в гулаге
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21.07.2025 13:18 Відповісти
Ви в росії?
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21.07.2025 13:24 Відповісти
ніт. я в Україні. хіба це не зрозуміло?
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21.07.2025 13:26 Відповісти
Основний маркер на сайтах - мова. Як може бути зрозуміло, якщо ви пишете кислобздійним язиком?
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21.07.2025 13:41 Відповісти
воно так, звичайно. але можу написати щє англійською або німецькою. суті справи це все одно не змінить
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21.07.2025 13:59 Відповісти
Судячи по чергам біля кас в супермаркетах та асортименту товарів то я б так не сказав...
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21.07.2025 13:58 Відповісти
воно так. люди іжу купують, навіть по дуже високими цінами. без одягу чи гаджетів прожити можна. без їжі ніяк. тому люди їжу купуватимуть, навіть коли ні на що інше грошей не залишатиметься
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21.07.2025 14:05 Відповісти
Ще раз напишу про Польщу. В Щеціні в німецькому гіпермаркеті акційна ціна кілограма цьогорічної картоплі 0.95 злотого. Це 10 гривень. І якось негода не впливає на ціну навпаки пропонують знижки.
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21.07.2025 13:22 Відповісти
Так то воно так, але в Польщі реально клімат інший, близькість моря багато що вирішує, масштабні посухи дуже рідко бувають.
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21.07.2025 13:40 Відповісти
В Єгипті теж клімат інший. І в Ізраїлі. Прямо ідеальні умови для вирощування картоплі, наприклад) Якою завалені наші маркети.
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21.07.2025 13:43 Відповісти
Це точно що в Європі клімат настільки хороший що українські продукти на полицях європейських магазинів майже в два рази дешевші ніж в Україні. Щось тут гівном воняє а нам розказують що це парфюми
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21.07.2025 13:46 Відповісти
Сам живу в селі, бачу ситуацію зсередини,та ви мабуть міський житель?
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21.07.2025 13:50 Відповісти
А потім ви жадібні потвори будете скиглити ,що Українці обирають закордонну продукцію,бо ви настільки зажерлись ,що вам краще викинути ніж скинути ціну.
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21.07.2025 13:23 Відповісти
Прийшла ера захмарних цін - Баштанник
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21.07.2025 13:27 Відповісти
Третій вершник апокаліпсусу на підході, все іде по плану.
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21.07.2025 13:31 Відповісти
О, а я("порохобот" якийсь, мабуть) пам'ятаю Ґ+Ґ в 2019: "За Порошенка борщовий набір здорожчав на 13 відсотків", а як обрали оце, так Ґ+Ґ: "А ось на скільки відсотків нам підвищили за цей місяць ціни на продукти ФЕРМЕРИ". Бл777ські виборці наобирали
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21.07.2025 13:38 Відповісти
Ну да, СТОВБУРА в своєму оці ти ж не бачиш(яблука по 70, картоха твоя по 40(сам приклад навів, нє?), мука ВІД 25, яйця від 60, про "ми нє будєм павьішать таріфи під час воєнного стану" взагалі мовчу), але нагуглив щось, маніпулюєш "етапами", але крихітну скалку в чужому оці бачиш. Ти пушкініст ще, окрім що зєлєбобік?
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21.07.2025 14:04 Відповісти
В багатьох наших торгашів якщо немає націнки на 300%, то ти лох. Не звикли вони до мінімальних націнок, як це в країнах з розвинутою економікою в умовах добросовісної конкуренції
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21.07.2025 13:40 Відповісти
На Драбівщині вишню у людей приймали по 25 грн, а в Києві вона була вже по 150 ,наживаються лише бариги
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21.07.2025 13:41 Відповісти
Якийсь дурник. До чого тут епоха? Монополізація ринку великими гравцями, можливість експорту до ЄС, неврожай фруктів, ціна на пальне. І загалом ціни на продукти в Європі нижче ніж в Україні. І основна причина - обмежена конкуренція, яку і організовують такі собі "асоціації" разом з урядом і ВР.
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21.07.2025 13:41 Відповісти
Ціни на продукти залежать від цін ПММ, добрив, енергії, поліетилену, труб, води, тракторів і ще багато чого, земного матеріального.
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21.07.2025 13:44 Відповісти
Це як мені стоматолог недавно сказав, що він був в Германії і там ціни набагато вищі ніж в Україні тому він подивився на стелю і підняв і собі ціни на свої послуги. Так і тут, продукти будуть гнити але ціну будемо тримати поки на всеремось. Це такий менталітет українців
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21.07.2025 13:44 Відповісти
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21.07.2025 13:45 Відповісти
3 сотки у дома, 6,5 соток на даче. Прийдётся больше садить. Огурцы с помидорами уже есть свои, горох, крыжовник, смородина и прочее. Скоро ежевика поспеет, потом груши, сливы, яблоки и прочее. Жить можно 🤔🤪
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21.07.2025 13:51 Відповісти
А, себестоимость и рентабельность какая на ваших сотках по сравнению с крупными хозяйствами?
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21.07.2025 13:55 Відповісти
Это деньгами не считается. Только время. Дома огородом занимается мама, это ей в кайф. На даче подруга мамы - ей это тоже в кайф
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21.07.2025 14:22 Відповісти
Я и сам такой. Прекрасно осознаю, что продукция, производимая на крупных фермах, дешевле, чем на приусадебном участке. Это зов предков. Кайф в том, что огород, сад, это заменитель фитнес центра, тренажера, солярия.
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21.07.2025 15:07 Відповісти
Добре що я не продав дідусевину хату в селі . З чималим садом і городом .
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21.07.2025 13:56 Відповісти
"Час дешевих продуктів минає,"

хорошо что "эпоха" овощей и фруктов длится месяцы а не годы, после чего они превращаются в удобрение... Так что жадные продавцы будут наказаны....
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21.07.2025 14:17 Відповісти
Просто в нас бідність через війну, тому ціни такі помітні. От після перемоги, а далі після відбудови Україна цілком може вийти на рівень Білорусі (мінімалка 9200 грн в перерахунку), а далі на рівень Косово (12 152 грн), а далі навіть до Молдови (13 470 грн). А колись навіть Албанію переженемо з її 16 700 грн.

А поки що треба потерпіти.
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21.07.2025 14:21 Відповісти
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21.07.2025 14:21 Відповісти
На кого ця дурня розрахована? Чому в Іспанії лимон в роздріб можна купити за 30грн.нашими грошима , в в нас він коштує 120грн.за кг. Дитячий йогурт 100гр. (Велика упаковка) по 5грн. А в нас 16? Купа прикладів з дурними цінами в країні - концтабір!
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21.07.2025 14:43 Відповісти
"Чому в Іспанії лимон в роздріб можна купити за 30грн..."

насчет лимонов. Наверное потому, что в Карпатах лимоны не растут ...

Ну а насчет других продуктов, как пример с йогуртом -- Вы правы...
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21.07.2025 14:48 Відповісти
"Так вирішив мудрий нАрід"!
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21.07.2025 15:07 Відповісти
Торгаші овочами знахабніли, гребуть з людей гроші лопатою.
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21.07.2025 15:22 Відповісти

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