"Епоха дешевих продуктів минула": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін

Час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.

Про це президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник розповів в інтерв'ю ЦЕС.

"Що визначає кінцеву ціну на полиці чи на ринку на ягоду чи на фрукт? Нікого не хвилює собівартість... Всіх хвилює баланс попиту і пропозиції, от і все", – розповів Баштанник.

За його словами, це було викликано в першу чергу погодними умовами, які вплинули не лише на Україну, а й на інші країни Європи, а також Туреччину, Узбекистан та інші. Водночас голова асоціації зауважив, що ціни також ростуть через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через проблеми з трудовими ресурсами.

"Ера дешевих продуктів проходить... в світі. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більша і більша. Це, мабуть, головне. Якщо ми подивимося на цей сезон, ми можемо пройтися по будь-якій позиції, але ми жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", – додав Баштанник.

Водночас він припустив, що цього року українці можуть очікувати на певне здешевлення цін на яблука та іншу продукти плодово-овочевої та ягідної групи в період їх активного збору. Він пояснив, що оскільки в країні наразі ще погано розвинуті потужності для довгострокового зберігання, що буде тиснути на виробників до швидшої реалізації продукції.

Раніше повідомлялось, що в Україні під кінець сезону подорожчала черешня. Торік вона була на 45% дешевшою.