Санкції працюють: Промислова активність у РФ уповільнилась до мінімуму з березня 2022 року, – Reuters

У липні ділова активність російських промислових підприємств скоротилася найшвидше за понад два роки – індекс PMI від S&P Global знизився до 47 після 47,5 пункта у червні, уже другий місяць поспіль залишаючись нижче позначки 50, що відділяє зростання від спаду.

Аналітки S&P вказують на різке падіння як випуску, так і нових замовлень, яке учасники опитування пояснювали слабким попитом, фінансовими труднощами клієнтів та затримками платежів, передає Reuters.

Попри значні обсяги військових замовлень, які торік частково підтримували промисловість, офіційна статистика свідчить, що приріст промислового виробництва гальмує вже кілька кварталів поспіль, а високі відсоткові ставки (до недавнього зниження ключової ставки ЦБ із 20-річного піку до 18%) підвищили борговий тиск на російські компанії.

При цьому липні нові внутрішні замовлення впали до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну, тоді як експортні продажі вперше за останні п’ять місяців показали незначне зростання завдяки попиту на зовнішніх ринках.

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Водночас очікування російських виробників залишаються позитивними, але рівень упевненості опустився до мінімуму від серпня 2022 року.

S&P Global підкреслює, що підприємства покладають надії на інвестиції у нові продукти й потужності, однак загальна економічна невизначеність і зниження платоспроможності споживачів стримують оптимізм і можуть надалі тиснути на виробництво.

Раніше повідомлялось, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) суттєво погіршив прогнози для економіки РФ. За оцінками Фонду, зростання російської економіки у 2025 році уповільниться до 0,9%, хоча ще у квітні очікувалось, що вона зросте на 1,5%.