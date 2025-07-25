Найбільші сталеливарні компанії Росії заявили про обвал прибутків

Російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.

Про це пише The Moscow Times.

Так, Магнітогорський металургійний комбінат, який належить мільярдеру Віктору Рашнікову, – один з найбільших у Європі і другий за обсягами в Росії – за підсумками першого півріччя 2025 року звітував про падіння прибутку в дев'ять разів – до 5,6 млрд руб. Виторг ММК скоротився на третину, а показник EBITDA – більш ніж удвічі.

За грошовими потоками ММК став збитковим: надходження на рахунки компанії в другому кварталі виявилися нижчими від витрат на 4,9 млрд руб.

"Сєвєрсталь" мільярдера Алексєя Мордашова також завершила півріччя з негативним грошовим потоком на 29,1 млрд руб. Виторг компанії, що об'єднує вісім заводів, у тому числі Череповецький металургійний комбінат, скоротилася на 16% рік до року, а чистий прибуток – обвалився вдвічі, до 15,5 млрд руб.

Третій квартал поспіль "Сєвєрсталь" відмовилася платити дивіденди і повідомила про різке падіння попиту на сталь усередині Росії – на 15% цього року після спаду на 6% роком раніше.

"Другий квартал вкрай складний як для металургійної галузі, так і для всієї російської економіки", – поскаржився гендиректор "Сєвєрсталі" Александр Шевельов.

Через падіння попиту та дорогих кредитів у Росії існує ризик повної зупинки металургійних заводів, раніше скаржився Шевельов. За його оцінками, цього року російські сталевари можуть зіткнутися з неможливістю продати до 6 млн тонн сталі, або майже 10% від торішнього виробництва.

За словами Шевельова, прогноз споживання цього року досить песимістичний: попит у Росії може знизитися з 43-45 млн тонн до 39 млн тонн.

Голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов раніше говорив, що російський уряд розглядає можливість зниження податків для сталеливарних підприємств. За його словами, може бути скоригована формула акцизу на рідку сталь.

"Поточний рівень курсу нацвалюти, на жаль, є фактично загороджувальним для експортерів. У цій ситуації ми вважаємо за правильне працювати над оптимізацією фіскального навантаження на металургійну галузь і скороченням регуляторних витрат", – заявляв Аліханов.

Також повідомлялося, що російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" – дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік – були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.

Зі свого боку гендиректор однієї з найбільших російських металургійних компаній "Сєвєрсталь" Александр Шевельов заявив, що санкції, втрата зовнішніх ринків, дорогі кредити через підвищення ключової ставки та зміцнення рубля загрожують роботі російської металургії, яка забезпечує економіці РФ 10% експортних доходів.