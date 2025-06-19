Російська влада готує план порятунку металургійних заводів

Російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.

Про це повідомив голова Мінпромторгу Росії Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

За словами Аліханова, з 2026 року може бути підвищений поріг ціни, за якого компанії платять до бюджету акциз на рідку сталь (зараз він становить 30 тис. руб. за тонну слябу).

Аліханов зазначив, що проблеми сталеварам принесло різке зростання курсу рубля.

"Поточний рівень курсу нацвалюти, на жаль, є фактично загороджувальним для експортерів. У цій ситуації ми вважаємо за правильне працювати над оптимізацією фіскального навантаження на металургійну галузь і скороченням регуляторних витрат", – сказав він.

За даними найбільшого в Росії об'єднання підприємств чорної металургії, з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України експорт сталі з РФ обвалився на третину – з 32 млн тонн у 2021 році до 20 млн тонн у 2024.

Внутрішній попит просів у 2024 році на 6% і може обвалитися ще на 10%.

2024 року виробництво сталі в Росії впало на 8,6% – рекордно серед усіх найбільших країн-виробників, а за січень-квітень цього року – ще на 7,2%.

Раніше російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" – дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік – були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.

Також повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.