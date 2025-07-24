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Новини
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Санкції працюють: Прибуток одного з найбільших виробників сталі в Росії обвалився у 9 разів

Путін під час візиту на ММК у липні 2025 року

Чистий прибуток групи "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) за січень-червень 2025 року зменшився до 5,6 млрд рублів, що майже в дев’ять разів менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Компанія пояснює різке падіння показників уповільненням ділової активності й високою ключовою ставкою в Росії, яка стримує внутрішній попит на металопродукцію, повідомляє The Moscow Times.

При цьому у другому кварталі 2025 року прибуток компанії впав до 2,5 млрд рублів, що на 21,1% менше, порівняно з першим кварталом, та свідчить про пришвидшення темпів падіння. Водночас витог компанії знизився на 2,1% – до 155,1 млрд рублів. У ММК пояснюють це зміною структури продажів – попит змістився в бік менш маржинальних сортаментів, а частину експорту довелося перенаправити на внутрішній ринок.

За підсумками першого півріччя доходи групи просіли на чверть – до 313,5 млрд рублів. На виторг негативно вплинуло одночасне зниження обсягів реалізації й середніх відпускних цін. Російський союз металовиробників уже фіксує понад 10% падіння попиту на сталь у країні, тоді як 2024 рік завершився спадом на 6%.

У своєму прогнозі компанія зазначає, що в третьому кварталі 2025 році тиск на попит збережеться, оскільки висока ключова ставка продовжить охолоджувати інвестиційну активність у будівництві та машинобудуванні.

"Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) – один із найбільших металургійних комбінатів СНД та Росії. Фактичний контроль над компанією належить російському мільярдеру Віктору Рашнікову (79,76% акцій ММК), частка акцій підприємства у вільному обігу становить 20,24%.

"Магнітогорський металургійний комбінат" перебуває під санкціями всіх країн ЄС, США, Великої Британії та України, що суттєво звузило можливості підприємства експортувати вироблену продукцію.

Раніше повідомлялось, що виробництво автомобілів у Росії за рік обвалилося на 28%.

Автор: 

металургія (962) росія (14738) санкції (4602) метал (501)


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Все добре. Це просто "від'ємне зростання"
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24.07.2025 13:23 Відповісти
Чернишов один більше скумунзозив
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24.07.2025 13:26 Відповісти
це добре, якщо це насправді так і є. але тут вірити кацам і тим їхнім даним потрібно з опаскою, а краще взагалі не варто їм вірити. бо той прибуток просто могли націоналізувати/експропріювати на війну. туди ж недавно ху йло приїзджало з візитом. там на болотах взагалі зараз твориться повна дичина з націоналізацією, а точніше - експропріацією по суті. усі ці місцеві олігархи-власники бізнесів "куркулі", які не входять до ху йловського найближчого чи середнього оточення, підуть під ніж у фінансовому сенсі. потрібно ж десь брати касу на фінансування "сво", особливо у той час, коли ціни на нафту реально просіли. проте це для ху йла не вихід, а лише свого роду відстрочка від повного краху. білий пухнастий звірок все ближче до кремля.
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24.07.2025 13:37 Відповісти

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