Путіну бракує грошей на війну: Влада Росії різко зменшила обсяги підтримки малого та середнього бізнесу

У першому півріччі 2025 року охоплення держпідтримкою малого та середнього бізнесу в Росії помітно звузилося – допомогу отримали лише 211,7 тис. компаній МСБ і самозайнятих, що на 21,5% менше ніж торік.

Загальний обсяг такої підтримки зменшився до 165 млрд руб або на 39%, порівняно з першим півріччям 2024 року, середній "чек" впав з 1 млн до 0,8 млн рублів, а частка отримувачів серед усіх МСБ і самозайнятих – з 1,7% до 1%, повідомляє The Moscow Times.

Без урахування самозайнятих кількість підтриманих індивідуальних підприємців зменшилася на 22%, компаній – на 33%.

Водночас фінансове навантаження на сектор зростає, оскільки за перші п’ять місяців прострочена заборгованість МСБ уже збільшилася на 20% – до 766 млрд руб, а її частка в борзі МСП виросла з 4,4% до 4,9%.

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.