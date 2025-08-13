БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путіну бракує грошей на війну: Влада Росії різко зменшила обсяги підтримки малого та середнього бізнесу

У першому півріччі 2025 року охоплення держпідтримкою малого та середнього бізнесу в Росії помітно звузилося – допомогу отримали лише 211,7 тис. компаній МСБ і самозайнятих, що на 21,5% менше ніж торік.

Загальний обсяг такої підтримки зменшився до 165 млрд руб або на 39%, порівняно з першим півріччям 2024 року, середній "чек" впав з 1 млн до 0,8 млн рублів, а частка отримувачів серед усіх МСБ і самозайнятих – з 1,7% до 1%, повідомляє The Moscow Times.

Без урахування самозайнятих кількість підтриманих індивідуальних підприємців зменшилася на 22%, компаній – на 33%.

Водночас фінансове навантаження на сектор зростає, оскільки за перші п’ять місяців прострочена заборгованість МСБ уже збільшилася на 20% – до 766 млрд руб, а її частка в борзі МСП виросла з 4,4% до 4,9%.

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.

Топ коментарі
+2
Вам ці мантри дійсно помагають?
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
+1
Ржуеімагу...***** ніколи не забракне грошей на війну.... Їм бракує грошей на все інше...
показати весь коментар
13.08.2025 15:13 Відповісти
+1
та помиляєтесь ви, оналітєги стретеги.. кацапня для війни знайде гроші. то як у тому анекдоті про подорожчання водкі, де папа буде продовжувати бухати за рахунок синулі, який буде менше їсти...
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вам ці мантри дійсно помагають?
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
За транзіт нафти лукойла який під санкціями в Угорщину... на 7 млрд дол на рік отриммує путін на війну від України проти України
показати весь коментар
13.08.2025 15:17 Відповісти
Ржуеімагу...***** ніколи не забракне грошей на війну.... Їм бракує грошей на все інше...
показати весь коментар
13.08.2025 15:13 Відповісти
Зеленський через транзит нафти сам оплачує війну в Україні за *****. 7 млрд. дол на рік. 20 млн. дол. на день.
показати весь коментар
13.08.2025 15:15 Відповісти
Путіну бракує грошей на війну(с) попаганда
Для тих, хто живе в ілюзії:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
Серпень - ?
показати весь коментар
13.08.2025 15:13 Відповісти
так это результат конца 2024года и начала 2025 года (мобилизация), ему нехватка денег сейчас если она есть будет видно к концу 2025 или начале 2026года
показати весь коментар
13.08.2025 15:19 Відповісти
та помиляєтесь ви, оналітєги стретеги.. кацапня для війни знайде гроші. то як у тому анекдоті про подорожчання водкі, де папа буде продовжувати бухати за рахунок синулі, який буде менше їсти...
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
Добре, що хоч нам вистачає на оброну
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
В КУЙЛА ЗАНАЧОК НА ЛЯРДИ БАКСІВ.ЩО СВІТОВІЙ СПІЛЬНОПІ І НЕ СНИЛОСЯ ТАКА ЦИФІРА...
показати весь коментар
13.08.2025 15:23 Відповісти
русня і їсти і пити перестане - а воювати не бросить
показати весь коментар
13.08.2025 15:24 Відповісти
Останні гроші на ракету для Гордона віддали.
показати весь коментар
13.08.2025 15:30 Відповісти
***** не може без війни, бо втратить владу. Купу грошей просрав, хєр що здобув, і "демілітарізував" і "денацифікував", воПщем "всьо ідьот по плану". В ****** кацапських хєр без солі доїдають. Ну, будуть надувні ракети "На Вашингтон" запускати.
показати весь коментар
13.08.2025 15:39 Відповісти
Це як ракети за дві три неділі і все...у них вся таблиця Менделєєва майже необмежені ресурси і потужні заводи від хімії і до важкого машинобудування..тим більше з будь якими втратами не рахуються, у нас таке є?
показати весь коментар
13.08.2025 15:46 Відповісти
Без надії сподіваюсь!
показати весь коментар
13.08.2025 16:26 Відповісти

