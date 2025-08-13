Путіну бракує грошей на війну: Влада Росії різко зменшила обсяги підтримки малого та середнього бізнесу
У першому півріччі 2025 року охоплення держпідтримкою малого та середнього бізнесу в Росії помітно звузилося – допомогу отримали лише 211,7 тис. компаній МСБ і самозайнятих, що на 21,5% менше ніж торік.
Загальний обсяг такої підтримки зменшився до 165 млрд руб або на 39%, порівняно з першим півріччям 2024 року, середній "чек" впав з 1 млн до 0,8 млн рублів, а частка отримувачів серед усіх МСБ і самозайнятих – з 1,7% до 1%, повідомляє The Moscow Times.
Без урахування самозайнятих кількість підтриманих індивідуальних підприємців зменшилася на 22%, компаній – на 33%.
Водночас фінансове навантаження на сектор зростає, оскільки за перші п’ять місяців прострочена заборгованість МСБ уже збільшилася на 20% – до 766 млрд руб, а її частка в борзі МСП виросла з 4,4% до 4,9%.
Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для тих, хто живе в ілюзії:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
Серпень - ?