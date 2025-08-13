Санкції працюють: Найбільший банк Індії припинив обслуговувати рахунки місцевої компанії "Роснєфті"

Найбільший у країні Державний банк Індії (SBI) припинив обробку платежів для нафтопереробної компанії Nayara Energy, якою фактично керує російська "Роснєфть".

Банк ухвалив це рішення, щоб уникнути потенційних обмежень з боку США та Європейського Союзу, повідомляє індійське видання The Economic Times із посиланням на джерела.

"Це рішення було прийнято банком зовсім нещодавно після запровадження тарифів США для забезпечення дотримання міжнародних правил... Урядових вказівок не було, але кожен банк повинен прийняти рішення щодо того, як вирішувати ці проблеми, і SBI це зробив", – пояснив співрозмовник видання.

Проблеми у Nayara Energy почалися ще у липні, після того як компанія потрапила до санкційного списку ЄС.

"Ці європейські санкції, запроваджені 18 липня, стали останньою краплею. Усі банки з міжнародними філіями та операціями повинні дотримуватися урядових законів, щоб не потрапити під контроль з боку регуляторів... Останні європейські санкції разом із тарифами США, запровадженими після цього, ускладнили обробку транзакцій для Nayara", – додав співрозмовник видання.

Він припустив, що оскільки найбільший індійський банк SBI обмежив співпрацю з Nayara, то малоймовірно, що інші кредитори в країні погодяться з нею працювати.

Минулого тижня Bloomberg повідомило, що Nayara звернулася до індійських урядовців з проханням допомогти у вирішення питання з обслуговуванням розрахунків, залучивши індійський банк, який використовував спеціально розроблену схему для розрахунків за іранську нафту кілька років тому.

Nayara Energy була створена в 2017 році, коли консорціум на чолі з російською держкорпорацією "Роснєфть" придбав компанію Essar Oil та її НПЗ у Вадинарі потужністю переробки 20 млн тонн на рік. Компанія забезпечує близько 8% усієї нафтопереробки в Індії і керує однією з найбільших роздрібних мереж АЗС у країні, постачаючи пальне як на внутрішній ринок, так і на експорт. "Роснефть" напряму контролює 49,13% акцій Nayara Energy, яка в останні роки купувала переважно російську нафту. Після потрапляння до санкційних списків ЄС гендиректором індійської компанії став росіянин Сергій Дєнісов.

Читайте також: Третій НПЗ "Роснєфті" призупинив приймання нафти після ударів українських дронів, – Bloomberg

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.