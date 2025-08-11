Третій НПЗ "Роснєфті" призупинив приймання нафти після ударів українських дронів, – Bloomberg

Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 тис. барелів нафти на день. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішній ринок бензину у Росії, оптові ціни на який рекордно зросли.

Напередодні у Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському НПЗ. внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Це вже третій нафтопереробний завод у Росії від початку серпня, який серйозно постраждав внаслідок ударів українських дронів, зауважує Bloomberg.

Читайте також: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди п’ятий день поспіль після ударів українських дронів по НПЗ

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.