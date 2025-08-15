На Алясці проходить проукраїнський мітинг напередодні зустрічі Трампа і Путіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Великий мітинг на підтримку України проходить в місті Анкоридж, штат Аляска.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х повідомив колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
Зокрема, він оприлюднив відео активності мітингувальників.
"Україна і Аляска - ніколи більше Росії", - скандують учасники акції.
Учасники мітингу також розгорнули великий жовто-блакитний прапор.
За даними BBC, на мітинг вийшли кілька сотень людей.
Голова громадської організації Stand UP Alaska Ерін Джексон-Хілл за три дні до саміту сказала агентству Укрінформ, що вона з соратниками проведе мітинг під гаслом "Аляска підтримує Україну" в центрі Анкориджа 14 серпня, а наступного дня, під час саміту, там же пройде мітинг іншої організації.
"Ми проти того, щоб авторитарних диктаторів запрошували до нашого штату, особливо якщо це робить не наш губернатор і не наші представники в Конгресі. Він [Путін] - військовий злочинець, і йому немає місця на американській землі", - заявила Джексон-Хілл.
