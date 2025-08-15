РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Трамп и Путин на Аляске могут согласовать некоторые условия, - Reuters

Встреча Трампа и Путина О чем там могут договориться

Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске все же могут согласовать некоторые условия.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Близкий к Кремлю собеседник заявил, что лидерам, вероятно, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.

"Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)", - сказал источник на условиях анонимности.

Аналитики считают, что Путин может попытаться сделать вид, что дает Трампу то, что тот хочет, оставаясь при этом свободным для эскалации в Украине.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Читайте: Сотни агентов Секретной службы прибыли в Анкоридж для подготовки встречи Трампа и Путина, - Bloomberg

путин владимир (31920) США (27706) Трамп Дональд (6272)
Топ комментарии
+7
Круто, едет чтоб закончить войну, но даст что то Трампу чтоб получить разрешение для ещё большей эскалации ) статья огонь
15.08.2025 10:48 Ответить
+7
15.08.2025 10:48 Ответить
+6
***** завжди збреше та наїпе
15.08.2025 10:42 Ответить
***** завжди збреше та наїпе
15.08.2025 10:42 Ответить
Гора, народить, здохлу та смердючу, мишу! І фсьо…
15.08.2025 11:09 Ответить
Дурня водять по колу
15.08.2025 10:48 Ответить
Близький до Кремля співрозмовник заявив, що лідерам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову. (куйло,знаючи жадібність "трамбона" до грошей,вирішить за їх допомогою любе ,вигідне йому питання.
15.08.2025 10:48 Ответить
Трампу вже гроші не треба, тим більш пуйловські, у нього манія величі, а бабло він на біржі таке колотить, що пуйло тільки позаздрити може, як легко і швидко.
15.08.2025 12:12 Ответить
Круто, едет чтоб закончить войну, но даст что то Трампу чтоб получить разрешение для ещё большей эскалации ) статья огонь
15.08.2025 10:48 Ответить
15.08.2025 10:48 Ответить
на Алясці зараз літо, тепло
15.08.2025 10:52 Ответить
Зустрічей буде декілька, а отже це проекція майбутнього.
15.08.2025 11:23 Ответить
над кацапами вже "познущалися" - боброїдка скиглить

15.08.2025 11:28 Ответить
Там ще один цікавий нюанс є:
15.08.2025 11:36 Ответить
мало місце таке із цим бортом
от цей борт та вилучені поліцією з нього наркотики

15.08.2025 11:42 Ответить
Думаю, кілька мішків білого добра ця гоп-компанія прихопила. Ну шоб переговори проходили жвавіше ))
15.08.2025 11:55 Ответить
таке воно, санкції тільки на користь, все менеше можливостей оновлювати техніку, літають на тому, що залишилось
15.08.2025 12:15 Ответить
і не здохли, не вдавились же паразити, жерли
15.08.2025 12:13 Ответить
є інсайд, що на військовій базі США кацапам наготували борщ із пампушками, часником та салом, а також вареники зі шкварками
ото є шанси, шо вдавляться
15.08.2025 12:15 Ответить
Пу і ко недоговороздатні
Всі притомні це розуміють
15.08.2025 10:49 Ответить
Можуть узгодити, а можуть не узгодити...
Новина від Reuters на кавовій гущі.
15.08.2025 10:49 Ответить
Сьогодні день неймовірних фантазій. Новини за новинами.
15.08.2025 11:37 Ответить
В понеділок я тут писав, що за цей тиждень ми ще прочитаємо стільки всяко-різного, що краще не ламати списи, а дочекатися безпосередньо самої події. Тому що всі ці прогнози просто "висмоктані з пальця". Скільки журналістів та видань, стільки й прогнозів.
15.08.2025 11:45 Ответить
Трампекс буде танцювати під балалайку *****.
15.08.2025 10:52 Ответить
Є пряма мова Трампа, де він каже, що грошей в нього навалом. А цінить він двіжуху. Хто там більший рюрік, брехун та педофіл, питання ріторичне. Це два брата-акробата.
15.08.2025 10:55 Ответить
Пусть торжественно подпишуь очень хороший совместный некролог.
15.08.2025 10:55 Ответить
"Не валяй дурака Америка
Возвращай-ка Алясочку взад..."
15.08.2025 10:57 Ответить
Взад? Хм...
Ну, якщо попа "рєзіновая"...
15.08.2025 11:49 Ответить
Для узгодження деяких питань есть міністри
15.08.2025 11:00 Ответить
буде з Україною те що з палестиною.чи не Трамп допомагає геноцидити Газу ?
15.08.2025 11:01 Ответить
Газети пишуть - а ми читаєм - і вірим навіть
15.08.2025 11:03 Ответить
я економлю на туалетній бумагі ,користуюсь газетами
15.08.2025 11:09 Ответить
https://t.me/voynareal/120266 🐴Русня у своєму репертуарі: лошадіна пика Лавров приїхав на Аляску в кофті з надписом СРСР
15.08.2025 11:08 Ответить
В СРСР - це 15 республік-колоній, в совдепії та ГУЛАГУ!! І Україна серед них, як і інші, сьогоднішні держави!!
Маячня, старої коняки, обкуреної!
15.08.2025 11:13 Ответить
15.08.2025 11:31 Ответить
Трамп так бажає заполучити Нобілівську премію що готовий зрадити інтересам США і запродатися раші - більшість хто при владі рахують себе небожителями але містер КОЛЬТ це заперечує.
15.08.2025 11:11 Ответить
Трампанутий, якщо вспомнить що бажав запропонувати, в клон ху..ла то що написано в методичке
15.08.2025 11:14 Ответить
Сумісний бізнес.
15.08.2025 11:31 Ответить
Встреча двух ДЕГЕНЕРАТОВ
15.08.2025 11:54 Ответить
Домовляться домовлятися. ***** як завжди помазав своїм в'ялим Тампону по губам і свою задачу по відміні санкцій виконало. Ще й показало всьому світу що вбивати можна, головне вбивати і захоплювати побільше і з тобою будуть розмовляти
15.08.2025 12:19 Ответить
Цікаво, а журналисти вже знайшли той ліс в Анкорридж Резорт , по якому ***** буде водити Трампа як собачку годинами , щоб увесь сил бачив ЯК ЦІ П/лідери поважають друг друга ?
15.08.2025 12:30 Ответить
Дивно, що тут на сайті нічого не пишуть про те, що в Анкориджі багато громадян америки вийшли з прапорами України протестуючи проти зустрічі трампа і путіна і за підтримку України.
15.08.2025 12:48 Ответить
 
 