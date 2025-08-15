Трамп и Путин на Аляске могут согласовать некоторые условия, - Reuters
Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске все же могут согласовать некоторые условия.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Близкий к Кремлю собеседник заявил, что лидерам, вероятно, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.
"Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)", - сказал источник на условиях анонимности.
Аналитики считают, что Путин может попытаться сделать вид, что дает Трампу то, что тот хочет, оставаясь при этом свободным для эскалации в Украине.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
от цей борт та вилучені поліцією з нього наркотики
ото є шанси, шо вдавляться
Всі притомні це розуміють
Новина від Reuters на кавовій гущі.
Возвращай-ка Алясочку взад..."
Ну, якщо попа "рєзіновая"...
Маячня, старої коняки, обкуреної!