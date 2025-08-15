Трамп и Путин на Аляске могут согласовать некоторые условия, - Reuters

Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске все же могут согласовать некоторые условия.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Близкий к Кремлю собеседник заявил, что лидерам, вероятно, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.

"Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)", - сказал источник на условиях анонимности.

Аналитики считают, что Путин может попытаться сделать вид, что дает Трампу то, что тот хочет, оставаясь при этом свободным для эскалации в Украине.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

