Турция внимательно следит за встречей Трампа и Путина, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой упомянул о встрече Трампа и Путина на Аляске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации лидера Турции.

"Во время встречи обсуждались последние события относительно войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о прогрессе в стамбульских переговорах, инициированных Турцией, по установлению постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, и что они считают важным, чтобы этот процесс также способствовал позитивному развитию в гуманитарных вопросах", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за встречей, которая состоится на Аляске.

Рютте поделился оценками ситуации в Украине накануне запланированного на Аляске саммита.

Читайте: Трамп и Путин на Аляске могут согласовать некоторые условия, - Reuters