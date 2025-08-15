Турция внимательно следит за встречей Трампа и Путина, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой упомянул о встрече Трампа и Путина на Аляске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации лидера Турции.
"Во время встречи обсуждались последние события относительно войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о прогрессе в стамбульских переговорах, инициированных Турцией, по установлению постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, и что они считают важным, чтобы этот процесс также способствовал позитивному развитию в гуманитарных вопросах", - говорится в сообщении.
Также Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за встречей, которая состоится на Аляске.
Рютте поделился оценками ситуации в Украине накануне запланированного на Аляске саммита.
І шо має бути з того?
Там ще є кнопка "скріншот"...