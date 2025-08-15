РУС
Турция внимательно следит за встречей Трампа и Путина, - Эрдоган

Встреча Трампа и Путина Что говорит Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой упомянул о встрече Трампа и Путина на Аляске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации лидера Турции.

"Во время встречи обсуждались последние события относительно войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о прогрессе в стамбульских переговорах, инициированных Турцией, по установлению постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, и что они считают важным, чтобы этот процесс также способствовал позитивному развитию в гуманитарных вопросах", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за встречей, которая состоится на Аляске.

Рютте поделился оценками ситуации в Украине накануне запланированного на Аляске саммита.

Читайте: Трамп и Путин на Аляске могут согласовать некоторые условия, - Reuters

"Туреччина уважно стежить за зустріччю, яка відбудеться" - погляд назад у майбутнє
15.08.2025 11:53 Ответить
Туреччина уважнно стежить за зустріччю Трампа та Путіна

І шо має бути з того?
15.08.2025 12:01 Ответить
Ось дуже класна спеціальна штука, щоб "уважно за цем стежить"!
Там ще є кнопка "скріншот"...
15.08.2025 12:05 Ответить
Треба хедшот
15.08.2025 12:29 Ответить
та всі уважно стежать за зустріччю. всім цікаво, ***** повністю в трампі буде чи тільки на півшишечки
15.08.2025 12:14 Ответить
 
 