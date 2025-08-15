РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
483 13

Мяч на стороне Путина. Именно он должен сказать, хочет ли диалога, - глава МИД Италии Таяни

В Италии отреагировали на переговоры Трампа и Путина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что результат саммита на Аляске будет зависеть от готовности диктатора Путина вести настоящий диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.

"Мы можем надеяться, что это станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. Именно на это мы должны надеяться. Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой", - сказал глава МИД.

Также министр ответил на вопрос, от кого зависит результат встречи.

Читайте также: Турция внимательно следит за встречей Трампа и Путина, - Эрдоган

"Путин. Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа и насколько он хочет достичь прекращения огня, чтобы быстро прекратить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет", - пояснил Таяни.

По его словам, истинное желание Путина прекратить войну будет видно из того, как он ответит Трампу.

Таяни кажется, что Россия пытается максимально укрепить свои позиции на этом этапе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6272) Таяни Антонио (67)
+2
Що людина тупіша, то більше адекватності вона очікує від кацапів.
15.08.2025 13:10 Ответить
Що людина тупіша, то більше адекватності вона очікує від кацапів.
15.08.2025 13:10 Ответить
Так стелитися перед пуйлом як рижий, означає лише що свій матч трамп вже вважає програним.
15.08.2025 13:21 Ответить
Буде охмуряти Трампа
15.08.2025 13:10 Ответить
Конь педальный на Аляске натянул свитер с надписью СССР. В кармане штанов овёс по 2-20.
15.08.2025 13:11 Ответить
Саме він має сказати, чи хоче діалогу Джерело: https://censor.net/ua/n3568795
Хоче, але вторгнення не зупинить
15.08.2025 13:11 Ответить
М'яч на боці Путіна

На жаль, боцяпутіна буде вийопуваись, поки не вдавлять падлу.
15.08.2025 13:11 Ответить
15.08.2025 13:14 Ответить
Що він може запропонувати. З ним не в м'яча треба грати, а пакувати його в газову камеру
15.08.2025 13:15 Ответить
Ага...)))
Дали старому всратому гомункулу у коньках м'яч і думають шо з цього шось толкове вийде...))))
15.08.2025 13:15 Ответить
Європа - не воїн. Тому своїми заявами про мирні перемовини здають нас. Не дай бог їхній виборець назве їх «партією війни»! Коли починаються такі танці по легалізації вбивці путіна, війна стає іншою і всі союзники вмивають руки. Згадаймо початок війни - всі домовились, що терористи мають бути в ізоляції. Що сталось тепер? - Не хочеться міняти собі звичний комфорт життя, не хочеться напружувати жили.
15.08.2025 13:21 Ответить
Сьогодні Трамп дасть дрозда - мало не покажеться! - може
15.08.2025 13:23 Ответить
перепис довбойобів на Заході. Розрахуйсь, раз-два!

грем: трамп створив умови для справедливого миру в Україні

трамп: якби я не був президентом, путін би захопив всю Україну

рубіо: подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії

гілі (брити): війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом

мелоні: настав час подивитись якою буде позиція рф

таяні (італійці): футбольний м'яч на боці путіна

рютте: м'яч на полі путіна

p.s. Нагадаю, що росіяни з 2024 не міняють своїх вимог, і буквально 2 дні тому вони про це нагадували. Але рожеві поні сповнені надій (футбольних чи яких)
15.08.2025 13:26 Ответить
Краще дайте йому кулю в голову, а не м'яч - усі в світі будуть щасливі. 🤪
15.08.2025 13:34 Ответить
 
 