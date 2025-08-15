Мяч на стороне Путина. Именно он должен сказать, хочет ли диалога, - глава МИД Италии Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что результат саммита на Аляске будет зависеть от готовности диктатора Путина вести настоящий диалог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.
"Мы можем надеяться, что это станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. Именно на это мы должны надеяться. Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой", - сказал глава МИД.
Также министр ответил на вопрос, от кого зависит результат встречи.
"Путин. Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа и насколько он хочет достичь прекращения огня, чтобы быстро прекратить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет", - пояснил Таяни.
По его словам, истинное желание Путина прекратить войну будет видно из того, как он ответит Трампу.
Таяни кажется, что Россия пытается максимально укрепить свои позиции на этом этапе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоче, але вторгнення не зупинить
На жаль, боцяпутіна буде вийопуваись, поки не вдавлять падлу.
Дали старому всратому гомункулу у коньках м'яч і думають шо з цього шось толкове вийде...))))
грем: трамп створив умови для справедливого миру в Україні
трамп: якби я не був президентом, путін би захопив всю Україну
рубіо: подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії
гілі (брити): війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом
мелоні: настав час подивитись якою буде позиція рф
таяні (італійці):
футбольнийм'яч на боці путіна
рютте: м'яч на полі путіна
p.s. Нагадаю, що росіяни з 2024 не міняють своїх вимог, і буквально 2 дні тому вони про це нагадували. Але рожеві поні сповнені надій (футбольних чи яких)