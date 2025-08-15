РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
310 8

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

Папа Римский Лев XIV: насилие должно прекратиться, мир нуждается в диалоге

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и выразил надежду, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет способствовать мирному урегулированию и уменьшению страданий гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует официальное издание Vatican News.

"Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многие смерти должны прекратиться. Давайте посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не оружию", - заявил Папа Римский во время обращения.

Понтифик Лев XIV выразил надежду на конструктивный характер будущих переговоров между американским и российским руководством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча на Аляске Трампа с Путиным является важным первым шагом, - министр обороны Великобритании Гили

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6272) Лев 14 (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А понтифік усе понти ганяє: "Рєбята, давайтє жіть дружно!"
Кіт Леопольд, пля...
показать весь комментарий
15.08.2025 12:54 Ответить
А после можно
показать весь комментарий
15.08.2025 13:00 Ответить
давайте візьмемось усі за руки та станцюймо летку єнку!
амінь аллахакбар шива заратустра....
показать весь комментарий
15.08.2025 13:07 Ответить
Серьозно? Понтифік досі не зрозумів, яка мета цієї війни? Оце так рівень аналітики у Ватикані.- Знищення України у голову не приходило? Чи просто побряцати металом зайшло болото на територію суверенної країни...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:11 Ответить
Тільки після зустрічі ***** з Кобзоном.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:11 Ответить
Папа "вмикає шольца".
показать весь комментарий
15.08.2025 13:15 Ответить
Папа довбо *** мабуть...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:34 Ответить
Чому?Чим поважніше персона тим вона стає тупіше,недолугіше а одним словом їбонутіша на усю голову,зовсім.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
 
 