Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и выразил надежду, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет способствовать мирному урегулированию и уменьшению страданий гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует официальное издание Vatican News.

"Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многие смерти должны прекратиться. Давайте посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не оружию", - заявил Папа Римский во время обращения.

Понтифик Лев XIV выразил надежду на конструктивный характер будущих переговоров между американским и российским руководством.

