Встреча на Аляске Трампа с Путиным является важным первым шагом, - министр обороны Великобритании Гилли

Войны могут закончиться только дипломатическим путем, и это произойдет только тогда, когда две стороны начнут диалог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Sky News заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина - это важный первый шаг", - отметил он.

И добавил, что войны могут завершиться только дипломатией, и они закончатся только тогда, когда две стороны будут разговаривать - в этом случае при посредничестве президента Трампа, так, как только он умеет вести разговор.

"Поэтому я надеюсь, что сегодня мы станем свидетелями начала этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец выполнит свое обещание, ведь за последние шесть месяцев он четыре раза заявлял, что хочет мира", - сказал Гилли.

При этом министр обороны Великобритании подчеркнул, что принимать решения относительно Украины без самой Украины невозможно.

"Это вопрос давления на Путина. В конце концов, любые переговоры, включая переговоры, проходящие на Аляске, и те, что будут за их пределами, зависят от того, выполнит ли Путин то, что говорит. Готов ли Путин, как он сам утверждает, к миру? И отступит ли он от той войны, которую уже три с половиной года ведет в Украине?", - заявил Гилли.

