Встреча на Аляске Трампа с Путиным является важным первым шагом, - министр обороны Великобритании Гилли
Войны могут закончиться только дипломатическим путем, и это произойдет только тогда, когда две стороны начнут диалог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Sky News заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина - это важный первый шаг", - отметил он.
И добавил, что войны могут завершиться только дипломатией, и они закончатся только тогда, когда две стороны будут разговаривать - в этом случае при посредничестве президента Трампа, так, как только он умеет вести разговор.
"Поэтому я надеюсь, что сегодня мы станем свидетелями начала этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец выполнит свое обещание, ведь за последние шесть месяцев он четыре раза заявлял, что хочет мира", - сказал Гилли.
При этом министр обороны Великобритании подчеркнул, что принимать решения относительно Украины без самой Украины невозможно.
"Это вопрос давления на Путина. В конце концов, любые переговоры, включая переговоры, проходящие на Аляске, и те, что будут за их пределами, зависят от того, выполнит ли Путин то, что говорит. Готов ли Путин, как он сам утверждает, к миру? И отступит ли он от той войны, которую уже три с половиной года ведет в Украине?", - заявил Гилли.
міністр оборони, повинен бажати війну, а не жувати лєвацьку пацифістську соплю!!!
тепер зрозуміло, чому збройні сили толерастів європейців у повній сраці.
про нато взагалі мовчу. посади по лєвацьким квотам для повних невігласів.
Свадьба, водка, гармонь и лосось..."
Виглядає як відверте знущання над козломордими .
Владі і жителям Аляски - респект !
"Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом" - тут згоден.
З поточним рівнем підтримки і сцикливості Заходу, його постійною надією що "а може будемо торгувати з парашею як колись" , з тотальним небажанням Заходу міняти комфорт на безпеку . І це ще є я не згадав про внутрішній фактор (квартал95 на чолі України).
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453
А то нападе з горєшніком і буревєсніком)