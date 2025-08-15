РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
741 24

Встреча на Аляске Трампа с Путиным является важным первым шагом, - министр обороны Великобритании Гилли

Гилли о встрече Трампа и Путина

Войны могут закончиться только дипломатическим путем, и это произойдет только тогда, когда две стороны начнут диалог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Sky News заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина - это важный первый шаг", - отметил он.

И добавил, что войны могут завершиться только дипломатией, и они закончатся только тогда, когда две стороны будут разговаривать - в этом случае при посредничестве президента Трампа, так, как только он умеет вести разговор.

"Поэтому я надеюсь, что сегодня мы станем свидетелями начала этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец выполнит свое обещание, ведь за последние шесть месяцев он четыре раза заявлял, что хочет мира", - сказал Гилли.

При этом министр обороны Великобритании подчеркнул, что принимать решения относительно Украины без самой Украины невозможно.

"Это вопрос давления на Путина. В конце концов, любые переговоры, включая переговоры, проходящие на Аляске, и те, что будут за их пределами, зависят от того, выполнит ли Путин то, что говорит. Готов ли Путин, как он сам утверждает, к миру? И отступит ли он от той войны, которую уже три с половиной года ведет в Украине?", - заявил Гилли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инвесторы не верят в успех встречи Трампа с Путиным: рост украинских евробондов остановился, - Reuters

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6272) Гилли Джон (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Блювати хочеться від цих заяв. Сцикливий путін ніколи б не задрав свого писку, якби світ не був такий безхребетний.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:48 Ответить
+4
Прапор над Рейхстагом це дипломатичне закінчення війни чи силове?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:28 Ответить
+4
приїхали!!!
міністр оборони, повинен бажати війну, а не жувати лєвацьку пацифістську соплю!!!
тепер зрозуміло, чому збройні сили толерастів європейців у повній сраці.
про нато взагалі мовчу. посади по лєвацьким квотам для повних невігласів.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прапор над Рейхстагом це дипломатичне закінчення війни чи силове?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:28 Ответить
Е ЕДИНИЙ СПОСІБ
показать весь комментарий
15.08.2025 13:00 Ответить
приїхали!!!
міністр оборони, повинен бажати війну, а не жувати лєвацьку пацифістську соплю!!!
тепер зрозуміло, чому збройні сили толерастів європейців у повній сраці.
про нато взагалі мовчу. посади по лєвацьким квотам для повних невігласів.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:29 Ответить
Крок за кроком - обіцяні санкції - може шось і вийде? - чи з цього роя не вийде *****?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:30 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 12:31 Ответить
Тобто капітуляція України ?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:33 Ответить
Колективний Захід може розмазати дику відсталу росію й навіть не помітити її. А ще Колективний Захід хоче перемоги України й однозначного приборкання агресора в науку всім іншим. Просто Колективний Захід благородний і добрий, а тому хоче домовлятися дипломатично. Але якби тільки він захотів то уххх. Просто не хоче.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:34 Ответить
А ще "мудрий нарід" мог не вибірати агента ******* зелупу... Мог? Отвечай кремлевская консерва!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:57 Ответить
"Мог не вибірати" і "кремлевская консерва"?) Продовжуйте, це цікаво)
показать весь комментарий
15.08.2025 13:14 Ответить
Все решеня зелупы на пользу *******, рашотроллик. Таким продажным как ты тоько этого не видно.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:23 Ответить
які вони дурні..., цю дурість путін вже використовує й буде воювати вічно, тому що ця дурість не закінчується ніколи...
показать весь комментарий
15.08.2025 12:35 Ответить
"Что Сибирь, что Аляска - два берега
Свадьба, водка, гармонь и лосось..."
показать весь комментарий
15.08.2025 12:45 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 12:47 Ответить
Блювати хочеться від цих заяв. Сцикливий путін ніколи б не задрав свого писку, якби світ не був такий безхребетний.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:48 Ответить
Делегацію кацапських свиней поселили у холі якогось спорткомплексу , заявивши що - курортний сезон !! на Алясці у розпалі і тому всі готелі зайняті .
Виглядає як відверте знущання над козломордими .
Владі і жителям Аляски - респект !
показать весь комментарий
15.08.2025 12:51 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 12:59 Ответить
Цей Захід - зламався, несіть новий.

"Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом" - тут згоден.

З поточним рівнем підтримки і сцикливості Заходу, його постійною надією що "а може будемо торгувати з парашею як колись" , з тотальним небажанням Заходу міняти комфорт на безпеку . І це ще є я не згадав про внутрішній фактор (квартал95 на чолі України).
показать весь комментарий
15.08.2025 12:52 Ответить
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453
показать весь комментарий
15.08.2025 12:57 Ответить
Так він і п'ятий раз заявить, що хоче миру, тільки віддайте Україну.
А то нападе з горєшніком і буревєсніком)
показать весь комментарий
15.08.2025 13:07 Ответить
Дивно, чого Буш не зустрічався з бен Ладеном...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:08 Ответить
Дали задню ці островітяни...трампові погрозі і лапша подіяла..на цих... Черчіль це не про них...бачили і побачимо інші реакції.. Ялта вже є тепер ..черга або Мюнхен або Нюрнберг..
показать весь комментарий
15.08.2025 13:16 Ответить
Все ето було не потрібно бо легалізовало Путлера раніше часу .
показать весь комментарий
15.08.2025 13:34 Ответить
 
 