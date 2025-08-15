Інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним: зростання українських євробондів зупинилося, – Reuters

Міжнародні інвестори, схоже, не вірять у те, що п'ятничний саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним призведе до значного прориву у перемовинах про зупинку війни в Україні, незважаючи на деякі обнадійливі сигнали.

Ключовий індикатор настроїв інвесторів – державні облігації України подорожчали цього місяця після появи новини про саміт, але здебільшого зупинилися на рівні 55 центів за долар номінальної вартості, передає Reuters.

Напередодні, 14 серпня, українські євробонди зросли на 1 цент, залишаючись трохи нижче п'ятимісячних максимумів, яких вони досягли на початку тижня.

При цьому вартість євробондів України значно нижча пікових значень лютого, коли інвестори сподівалися на реалізацію передвиборчих обіцянок Трампа швидко зупинити війну.

Той факт, що ціни на українські облігації залишаються значно нижчими за максимуми, яких вони досягли у лютому, відображає обмежені ринкові очікування інвесторів попри те, що євробонди України зросли майже на 20% за останній місяць, вважає Кетрін Ексум, аналітикиня фонду Gramercy, що спеціалізується на ринках, що розвиваються.

"Планка досить висока для будь-якого суттєвого прогресу, враховуючи, що червоні лінії сторін здаються глибоко вкоріненими... Я думаю, що ринок розраховує на символічне перемир'я", – сказала Ексум.

Вона припустила, що може йтися, наприклад, про відмову від застосування ракет далекого радіуса дії та безпілотників, але "зрештою, це не змінює правила гри для жодної зі сторін".

Як змінювалася вартість українських облігацій

Керівниця відділу боргу ринків, що розвиваються, у компанії Robeco Діліана Дельчева назвала результати переговорів лідерів ЄС з Трампом у середу "скромним позитивом". Але вона також вважає, що п'ятничний саміт навряд чи призведе до суттєвого прогресу.

"У нас був невеликий переважок (в українських облігаціях), але тепер ми його нейтралізували... З нашої позиції, надто важко оцінити ситуацію... було забагато невдалих початків", – додала вона.

Геополітичний аналітик дослідницької фірми TS Lombard Крістофер Гранвілл вважає, що незалежно від її очевидних результатів, п'ятнична зустріч ознаменує "остаточний початок завершальної фази війни в Україні".

"Так чи інакше, ситуація йде шляхом прискорення", – сказав Гранвілл.

Водночас він припустив можливість різних варіантів її завершення: або сторони знайдуть шлях до тривалого припинення вогню, або війна загостриться і зрештою форсує вирішення цього питання.

Проведене Reuters опитування інвестиційних банків показують, що більшість керуючих фондами мають невелику "надмірну" позицію в українських облігаціях, хоча вона знижувалася протягом останніх шести місяців.