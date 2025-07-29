Дефолт за ВВП‑варантами: У Мінфіні повідомили про відсутність нових переговорів із кредиторами
Міністерство фінансів після дефолту за державними ВВП‑варантами не проводило нових раундів перемовин із власниками цих боргових інструментів.
Наразі міністерство обмежується "постійним діалогом" із комітетом кредиторів і окремими інвесторами, але формальних консультацій щодо оновлених умов реструктуризації поки що не призначало, йдеться у відповіді Мінфіну на запит ЕП.
У Мінфіні нагадали, що єдиний раунд закритих переговорів відбувся 15-23 квітня 2025 року та завершився без досягнення угоди.
Чітких дедлайнів для завершення реструктуризації цього боргу немає, проте поточні зусиля направлені для досягнення домовленості до кінця 2025 року, зазначили у міністерстві. Судових позовів від тримачів варрантів через пропущену цьогоріч виплату у Мінфіні наразі не фіксують.
Головна мета – знизити боргове навантаження без шкоди для повоєнного відновлення.
ВВП‑варранти (зараз на руках в інвесторів їх залишилось номінальною вартістю $2,6 млрд) були випущені під час боргової угоди 2015 рроку, коли інвестори списали Україні 20 % зовнішнього боргу. Платежі за ними залежать від приросту ВВП: чим швидше зростає економіка, тим більша виплата.
Як повідомлялося, Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня, заявило Міністерство фінансів. Сума платежу мала становити $665,45 млн.
У Мінфіні тоді нагадували, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.
"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.
Раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.
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