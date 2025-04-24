Україна не змогла домовитися про реструктуризацію прив’язаних до зростання ВВП облігацій (оновлено)

Кабінет Міністрів упродовж 15-23 квітня проводив зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варантів. Сторони обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов’язань за ними, але домовленості досягти не вдалося.

Про це йдеться у біржовому повідомленні України у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що перед зустріччю Україна надала власникам свої пропозиції, які ті відхили та направили Україні зустрічну пропозицію. Україна своєю чергою зазначила, що не може прийняти цю пропозицію, і відмовилася робити будь-які подальші у вищезгаданий період часу.

У повідомленні зазначається, що ці варіанти мають відповідати меті відновлення боргової стійкості відповідно до Програми розширеного фінансування МВФ, а також зобов'язанням України, взятим у межах реструктуризації єврооблігацій у серпні 2024 року.

"ВВП варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання – це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України. Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета – знайти справедливе та комплексне рішення цього питання", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

У Міністерстві фінансів додали, що Україна запропонувала власникам ВВП варантів дві опції.

Перша – обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Так, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів – 1,35 одиниці облігацій.

Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варрантів. Зокрема, виплати за 2025-2028 роки скасовуються, можливість викупити/скасувати ВВП-варранти буде продовжена до травня 2029 року, тоді як ціна викупу зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

Але Спеціальний Комітет запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Як пише liga.net, часу для переговорів з тримачами варрантів не так багато, тому що 31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

Як повідомлялося, на початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.