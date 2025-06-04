S&P знизило до дефолту рейтинг за ВВП-варрантами України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оголосило про дефолт за облігаціями України, прив'язаними до зростання ВВП (ВВП-варрантами).

Україна не здійснила платіж за цими на суму $665 млн у визначений строк 2 червня, після чого S&P знизило рейтинг цих цінних паперів з "CC" до "D" (дефолт), передає українська редакція Forbes із посиланням на повідомлення агентства.

"Ми не очікуємо, що платіж буде здійснено протягом 10-денного пільгового періоду, передбаченого договором, через мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не реструктуризують", – вказує S&P.

Водночас агентство зберегло незмінними суверенні рейтинги України в іноземній валюті: вони залишились на рівні "SD/SD" (вибірковий дефолт).

Суверенний рейтинг у гривні зберігся на рівні "CCC+/C" зі стабільним прогнозом, що відображає прагнення уряду продовжувати обслуговувати внутрішній борг, щоб уникнути тиску на банківську систему, яка є основним утримувачем цих облігацій.

S&P нагадує, що уряд України призупинив виплати за комерційними зобов’язаннями, які не були реструктуризовані у вересні 2024 року, включаючи ВВП-облігації, іноземний комерційний кредит та єврооблігації державної енергетичної компанії "Укренерго". Ці зобов’язання становлять приблизно 6% від загального комерційного боргу та менше 3% від загального державного боргу.

S&P Global зазначає, що реструктуризація зовнішнього боргу проводиться в рамках програми МВФ для зменшення тиску на боргове обслуговування та відновлення стійкості державного боргу. Водночас гривневий борг, який переважно утримується Національним банком України та державними банками, залишається поза реструктуризацією, щоб уникнути дестабілізації банківського сектору.

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Як повідомлялося, раніше Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня, заявило Міністерство фінансів. Сума платежу пала становити $665,45 млн.

У Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.

Раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

На початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.

Що таке ВВП-варанти

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3,24 млрд (20% обсягу реструктуризації) та не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варрантами можуть здійснюються щорічно у грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021 та 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік нижчий за 3% або реальний ВВП менший за $125,4 млрд, то виплат за паперами не передбачено. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.

У травні 2021 року Україна здійснила першу виплату за ВВП-варрантами у розмірі $40,75 млн, з урахуванням показника ВВП за 2019 рік.