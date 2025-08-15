Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі
Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом, і це відбудеться лише тоді, коли дві сторони почнуть діалог.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
"Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна - це важливий перший крок", - зазначив він.
Та додав, що війни можуть завершитися тільки дипломатією, і вони закінчаться лише тоді, коли дві сторони будуть розмовляти - в цьому випадку за посередництва президента Трампа, так, як тільки він вміє вести розмову.
"Тому я сподіваюся, що сьогодні ми станемо свідками початку цих переговорів. Ми побачимо, що президент Путін нарешті виконає свою обіцянку, адже за останні шість місяців він чотири рази заявляв, що хоче миру", - сказав Гілі.
При цьому міністр оборони Великої Британії підкреслив, що приймати рішення щодо України без самої України неможливо.
"Це питання тиску на Путіна. Зрештою, будь-які переговори, включаючи переговори, що проходять на Алясці, і ті, що будуть за їх межами, залежать від того, чи виконає Путін те, що говорить. Чи готовий Путін, як він сам стверджує, до миру? І чи відступить він від тієї війни, яку вже три з половиною роки веде в Україні?", - заявив Гілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
міністр оборони, повинен бажати війну, а не жувати лєвацьку пацифістську соплю!!!
тепер зрозуміло, чому збройні сили толерастів європейців у повній сраці.
про нато взагалі мовчу. посади по лєвацьким квотам для повних невігласів.
Свадьба, водка, гармонь и лосось..."
Виглядає як відверте знущання над козломордими .
Владі і жителям Аляски - респект !
"Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом" - тут згоден.
З поточним рівнем підтримки і сцикливості Заходу, його постійною надією що "а може будемо торгувати з парашею як колись" , з тотальним небажанням Заходу міняти комфорт на безпеку . І це ще є я не згадав про внутрішній фактор (квартал95 на чолі України).
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453
А то нападе з горєшніком і буревєсніком)