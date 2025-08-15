УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
700 24

Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Гілі про зустріч Трампа та Путіна

Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом, і це відбудеться лише тоді, коли дві сторони почнуть діалог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна - це важливий перший крок", - зазначив він.

Та додав, що війни можуть завершитися тільки дипломатією, і вони закінчаться лише тоді, коли дві сторони будуть розмовляти - в цьому випадку за посередництва президента Трампа, так, як тільки він вміє вести розмову.

"Тому я сподіваюся, що сьогодні ми станемо свідками початку цих переговорів. Ми побачимо, що президент Путін нарешті виконає свою обіцянку, адже за останні шість місяців він чотири рази заявляв, що хоче миру", - сказав Гілі.

При цьому міністр оборони Великої Британії підкреслив, що приймати рішення щодо України без самої України неможливо.

"Це питання тиску на Путіна. Зрештою, будь-які переговори, включаючи переговори, що проходять на Алясці, і ті, що будуть за їх межами, залежать від того, чи виконає Путін те, що говорить. Чи готовий Путін, як він сам стверджує, до миру? І чи відступить він від тієї війни, яку вже три з половиною роки веде в Україні?", - заявив Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним: зростання українських євробондів зупинилося, – Reuters

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Гілі Джон (58)
Топ коментарі
+7
Блювати хочеться від цих заяв. Сцикливий путін ніколи б не задрав свого писку, якби світ не був такий безхребетний.
15.08.2025 12:48 Відповісти
+3
Прапор над Рейхстагом це дипломатичне закінчення війни чи силове?
15.08.2025 12:28 Відповісти
+3
приїхали!!!
міністр оборони, повинен бажати війну, а не жувати лєвацьку пацифістську соплю!!!
тепер зрозуміло, чому збройні сили толерастів європейців у повній сраці.
про нато взагалі мовчу. посади по лєвацьким квотам для повних невігласів.
15.08.2025 12:29 Відповісти
Е ЕДИНИЙ СПОСІБ
15.08.2025 13:00 Відповісти
Крок за кроком - обіцяні санкції - може шось і вийде? - чи з цього роя не вийде *****?
15.08.2025 12:30 Відповісти
15.08.2025 12:31 Відповісти
Тобто капітуляція України ?
15.08.2025 12:33 Відповісти
Колективний Захід може розмазати дику відсталу росію й навіть не помітити її. А ще Колективний Захід хоче перемоги України й однозначного приборкання агресора в науку всім іншим. Просто Колективний Захід благородний і добрий, а тому хоче домовлятися дипломатично. Але якби тільки він захотів то уххх. Просто не хоче.
15.08.2025 12:34 Відповісти
А ще "мудрий нарід" мог не вибірати агента ******* зелупу... Мог? Отвечай кремлевская консерва!!!
15.08.2025 12:57 Відповісти
"Мог не вибірати" і "кремлевская консерва"?) Продовжуйте, це цікаво)
15.08.2025 13:14 Відповісти
Все решеня зелупы на пользу *******, рашотроллик. Таким продажным как ты тоько этого не видно.
15.08.2025 13:23 Відповісти
які вони дурні..., цю дурість путін вже використовує й буде воювати вічно, тому що ця дурість не закінчується ніколи...
15.08.2025 12:35 Відповісти
"Что Сибирь, что Аляска - два берега
Свадьба, водка, гармонь и лосось..."
15.08.2025 12:45 Відповісти
15.08.2025 12:47 Відповісти
Делегацію кацапських свиней поселили у холі якогось спорткомплексу , заявивши що - курортний сезон !! на Алясці у розпалі і тому всі готелі зайняті .
Виглядає як відверте знущання над козломордими .
Владі і жителям Аляски - респект !
15.08.2025 12:51 Відповісти
15.08.2025 12:59 Відповісти
Цей Захід - зламався, несіть новий.

"Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом" - тут згоден.

З поточним рівнем підтримки і сцикливості Заходу, його постійною надією що "а може будемо торгувати з парашею як колись" , з тотальним небажанням Заходу міняти комфорт на безпеку . І це ще є я не згадав про внутрішній фактор (квартал95 на чолі України).
15.08.2025 12:52 Відповісти
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453
15.08.2025 12:57 Відповісти
Так він і п'ятий раз заявить, що хоче миру, тільки віддайте Україну.
А то нападе з горєшніком і буревєсніком)
15.08.2025 13:07 Відповісти
Дивно, чого Буш не зустрічався з бен Ладеном...
15.08.2025 13:08 Відповісти
Дали задню ці островітяни...трампові погрозі і лапша подіяла..на цих... Черчіль це не про них...бачили і побачимо інші реакції.. Ялта вже є тепер ..черга або Мюнхен або Нюрнберг..
15.08.2025 13:16 Відповісти
Все ето було не потрібно бо легалізовало Путлера раніше часу .
15.08.2025 13:34 Відповісти
 
 