Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом, і це відбудеться лише тоді, коли дві сторони почнуть діалог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна - це важливий перший крок", - зазначив він.

Та додав, що війни можуть завершитися тільки дипломатією, і вони закінчаться лише тоді, коли дві сторони будуть розмовляти - в цьому випадку за посередництва президента Трампа, так, як тільки він вміє вести розмову.

"Тому я сподіваюся, що сьогодні ми станемо свідками початку цих переговорів. Ми побачимо, що президент Путін нарешті виконає свою обіцянку, адже за останні шість місяців він чотири рази заявляв, що хоче миру", - сказав Гілі.

При цьому міністр оборони Великої Британії підкреслив, що приймати рішення щодо України без самої України неможливо.

"Це питання тиску на Путіна. Зрештою, будь-які переговори, включаючи переговори, що проходять на Алясці, і ті, що будуть за їх межами, залежать від того, чи виконає Путін те, що говорить. Чи готовий Путін, як він сам стверджує, до миру? І чи відступить він від тієї війни, яку вже три з половиною роки веде в Україні?", - заявив Гілі.

