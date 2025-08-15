Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та висловив сподівання, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна сприятиме мирному врегулюванню та зменшенню страждань цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує офіційне видання Vatican News.

"Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Насильство, багато смертей повинні припинитися. Давайте подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Тому що після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути до діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї", - заявив Папа Римський під час звернення.

Понтифік Лев XIV висловив сподівання на конструктивний характер майбутніх переговорів між американським та російським керівництвом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі