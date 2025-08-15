УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Папа Римський Лев XIV: насильство має припинитися, світ потребує діалогу

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та висловив сподівання, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна сприятиме мирному врегулюванню та зменшенню страждань цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує офіційне видання Vatican News.

"Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Насильство, багато смертей повинні припинитися. Давайте подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Тому що після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути до діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї", - заявив Папа Римський під час звернення.

Понтифік Лев XIV висловив сподівання на конструктивний характер майбутніх переговорів між американським та російським керівництвом.

Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Папа Римський Лев 14 (30)
Коментувати
А понтифік усе понти ганяє: "Рєбята, давайтє жіть дружно!"
Кіт Леопольд, пля...
15.08.2025 12:54 Відповісти
А после можно
15.08.2025 13:00 Відповісти
давайте візьмемось усі за руки та станцюймо летку єнку!
амінь аллахакбар шива заратустра....
15.08.2025 13:07 Відповісти
Серьозно? Понтифік досі не зрозумів, яка мета цієї війни? Оце так рівень аналітики у Ватикані.- Знищення України у голову не приходило? Чи просто побряцати металом зайшло болото на територію суверенної країни...
15.08.2025 13:11 Відповісти
Тільки після зустрічі ***** з Кобзоном.
15.08.2025 13:11 Відповісти
Папа "вмикає шольца".
15.08.2025 13:15 Відповісти
Папа довбо *** мабуть...
15.08.2025 13:34 Відповісти
 
 