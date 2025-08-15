РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 290 25

Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Встреча Трампа и Путина Будет красная дорожка

Ожидается, что Дональд Трамп расстелит красную дорожку в честь прибытия диктатора Владимира Путина на базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Об этом пишет NBC, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидер США планирует лично встретить Путина, когда тот прибудет.

Официальные лица отметили, что точные детали и план действий по встрече пока уточняются.

По словам другого чиновника, который сообщил информацию в четверг вечером, ожидается, что Трамп не будет звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу.

Однако пока неизвестно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Читайте: Мяч на стороне Путина. Именно он должен сказать, хочет ли диалога, - глава МИД Италии Таяни

Автор: 

путин владимир (31920) США (27706) Трамп Дональд (6272) Аляска (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А станцует для дорого гостя?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:31 Ответить
+2
Це навіть не Чемберлен. Це концентрована ганьба Америки...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:34 Ответить
+1
Нехай ще й сеанс анілінгусу влаштує тій мерзоті! Схож,що варті один одного.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще пожалкуєш.
Обгидить ***** усі твої "души прєкрасниє пориви"!
показать весь комментарий
15.08.2025 13:31 Ответить
Головне, щоб дупіту пуйлу привселюдно не цілував. Все таки Президент США,
показать весь комментарий
15.08.2025 13:39 Ответить
навпаки!
було б дуже показово, як що б став на коліно та поцілував руку.
у прямому кфірі, що б всі бачили!
особливо європейські лідари куколди та мага американці.
гуляти так по повній!
показать весь комментарий
15.08.2025 13:49 Ответить
А станцует для дорого гостя?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:31 Ответить
А шо це за лисе *****?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:37 Ответить
Нехай ще й сеанс анілінгусу влаштує тій мерзоті! Схож,що варті один одного.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:33 Ответить
Шеф приїздить
показать весь комментарий
15.08.2025 13:33 Ответить
З хлібом - сіллю а путлєр в червоній сорочці до колін - як палач! - картина маслом!
показать весь комментарий
15.08.2025 13:33 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 13:33 Ответить
Це навіть не Чемберлен. Це концентрована ганьба Америки...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:34 Ответить
Крок в сторону - розстріл на місці.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:35 Ответить
А які почесті для *****? Може з дрючком **********? Чи з іконою, на якій ***** намалювали? Я-би ***** встрів з дробовиком 16 калібру.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:36 Ответить
А на коліна ставати буде перед ним, чи це вже приватна програма?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:38 Ответить
Медаль дасть? Чи премію світу? Повний дурдом
показать весь комментарий
15.08.2025 13:40 Ответить
У Трампа є шанс стати національним Героєм України, та що там України всієї Європи.
Для цього треба:
1. перебити всю срану мокшанську делігацію.
2. заарештувати *****.
3. приїхати в Київ за нагородою!
показать весь комментарий
15.08.2025 13:42 Ответить
Це буде прекрасная зустрич двох 3,14дорасів. Рудого та плешивого
показать весь комментарий
15.08.2025 13:42 Ответить
Трамп зустріне путіна на червоній доріжці з усіма почестями.… Чи нормально це?-Той, хто зліпив з нього президента, хто накачував його грошима та відбілював його капітал, хто має на нього увесь компромат, хто керує його внутрішньою політикою і дресирує як стати диктатором , має бути прийнятий як хан. Світ завмер!
показать весь комментарий
15.08.2025 13:43 Ответить
Аляску в подарунок передасть?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:44 Ответить
трамп кацапська шлюха і вже ніщо це не змінить
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
Ага, і червону доріжку постелить перед ман'яком
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
Трамп моральний урод з повною відсутністю понять добра та зла.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:47 Ответить
Та нехай хоть відсо..е - головне щоб снайперу не заважав - український Алігатор - 4000 метрів - шансів, навіть у бтр нема.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:49 Ответить
Міжнародного злочинця, вбивцю, маньяка і педофіла який вбив мільйони людей з почестями в сша зустрічають. Це пздц
показать весь комментарий
15.08.2025 13:49 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 13:49 Ответить
 
 