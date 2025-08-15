1 290 25
Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC
Ожидается, что Дональд Трамп расстелит красную дорожку в честь прибытия диктатора Владимира Путина на базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Об этом пишет NBC, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что лидер США планирует лично встретить Путина, когда тот прибудет.
Официальные лица отметили, что точные детали и план действий по встрече пока уточняются.
По словам другого чиновника, который сообщил информацию в четверг вечером, ожидается, что Трамп не будет звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу.
Однако пока неизвестно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.
Обгидить ***** усі твої "души прєкрасниє пориви"!
було б дуже показово, як що б став на коліно та поцілував руку.
у прямому кфірі, що б всі бачили!
особливо європейські лідари куколди та мага американці.
гуляти так по повній!
Для цього треба:
1. перебити всю срану мокшанську делігацію.
2. заарештувати *****.
3. приїхати в Київ за нагородою!