Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Ожидается, что Дональд Трамп расстелит красную дорожку в честь прибытия диктатора Владимира Путина на базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Об этом пишет NBC, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидер США планирует лично встретить Путина, когда тот прибудет.

Официальные лица отметили, что точные детали и план действий по встрече пока уточняются.

По словам другого чиновника, который сообщил информацию в четверг вечером, ожидается, что Трамп не будет звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу.

Однако пока неизвестно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

