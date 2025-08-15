УКР
Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Ставки дійсно дуже високі. Час завершувати війну

Зеленський провів засідання Ставки перед зустріччю Трампа та Путіна

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Розглядали три питання.

"Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", - наголосив президент.

Також присутні розглядали питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

Читайте також: "Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет – розвиток саме контрактної армії", - пояснив Зеленський.

Також глава держави очікує доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", - підсумував він.

Читайте: США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у форматі НАТО, - Трамп

Зеленський Володимир (25104) Трамп Дональд (6806) Ставка (155)
+13
а ти чмо 🤡 міг мізки включити у 19р, коли казав ,шо війни не буде ? А сьогодні віддавши пів України , кажеш ,шо треба закінчувати війну ?!!! **** невдобна !!!!
15.08.2025 16:11 Відповісти
+7
15.08.2025 16:07 Відповісти
+6
Надо просто пєрєстать стрєлять!
15.08.2025 16:12 Відповісти
15.08.2025 16:07 Відповісти
а ти чмо 🤡 міг мізки включити у 19р, коли казав ,шо війни не буде ? А сьогодні віддавши пів України , кажеш ,шо треба закінчувати війну ?!!! **** невдобна !!!!
15.08.2025 16:11 Відповісти
І що ви пропонуєте, окрім емоцій?
15.08.2025 16:40 Відповісти
🤡 піти у відставку ,визнати неспроможність керування державою ,визнати шо пішов у президенти, як кремлівський проект ,і піти за станом здоров'я , вийти до людей ...шоб вони могли його розірвати на шматочки ,і викинути на смітник ...
15.08.2025 16:51 Відповісти
Піти у відставку? Це ви не про найсміливішого незламно - потужного сонцесяйного Наполеона Бонапартовича? Та те падло буде чіплятися за крісло, поки не знищит або не видавить з України останнього українця! Не для того те обрізне чмо лізло на посаду, щоб діяти у інтересах ненависної йому країни.
15.08.2025 17:05 Відповісти
Донбас Запоріжжя - ніхто не знав шо перед Трампом путлєр попре на Україну?
15.08.2025 16:11 Відповісти
Трамп підбодьорює Путлера як може !
15.08.2025 16:18 Відповісти
Ща путя будет говорить мы пробили первую линию обороны 20ю человеками которую годами строили , зачем нам останавливаться
15.08.2025 16:12 Відповісти
Надо просто пєрєстать стрєлять!
15.08.2025 16:12 Відповісти
І коли Z-непорозуміння це зрозумів! А до цього тільки викрикував пєрємога, кавування в Криму! Щоб націю згуртувати, Z-Пр влада все зробила, щоб розділити людей та погрузла в корупції! За час війни , спромоглись тільки на дрони, а де інше, навіть укриття не спромоглись побудувати, а тільки бутафорні і то на папері.
15.08.2025 16:13 Відповісти
за какие укрытие можно говорить сидя на деване -- прилител каб и нет укрытия и людей ::: стратеги диванные
15.08.2025 16:21 Відповісти
Для того і укриття, щоб його не могли знищити, чи розвідати , а каб має попадати в обманку! Чому кацабня може будувати , а ми ні? Мозгів мало, чи все на відкати іде?
15.08.2025 16:34 Відповісти
А ви впевнені, що зрозумів?
15.08.2025 17:06 Відповісти
А раньше было не время?
15.08.2025 16:13 Відповісти
Зеленський ніколи не говорить правди, навіть в таку годину !
15.08.2025 16:16 Відповісти
************* довбаний.
15.08.2025 16:18 Відповісти
Миротворець довбаний. Ділове таке, аж страшно.
15.08.2025 16:20 Відповісти
Вова від вови не далеко падає
15.08.2025 16:24 Відповісти
Потужно обісрався всюди, в тебе вибору нема.
15.08.2025 16:32 Відповісти
15.08.2025 16:36 Відповісти
Постійно як мантру повторює про те що потрібно закінчувати війну ,про те що її треба закінчувати перемогою чи хоч приємлими для України умовами щось тиша...
15.08.2025 16:47 Відповісти
А Як же кордони 91 року?
Все, забули?
15.08.2025 17:05 Відповісти
Найвеличніша влада вчергове продасть, прої-бе все за закритими дверима, а українці дізнаються про все те з іноземних ЗМІ?

Це якийся сюр, дообіцятися, допи-здітися, докеруватися до того, що Україну покалічили, залили кров'ю, а тепер ще роздеруть на шмаття, а воно знову видасть це, як найбільшу свою перемогу бо саме він завершив війну......

А ми вчергове, приймемо це як належне.
15.08.2025 17:36 Відповісти
 
 