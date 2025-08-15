"Обмін територіями" на зустрічі з Путіним обговорюватиметься, але рішення - за Україною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

Так, у Трампа запитали, чи буде він обговорювати з Путіним "обміни територіями".

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення", - відповів він.

