"Обмін територіями" на зустрічі з Путіним обговорюватиметься, але рішення - за Україною, - Трамп
Президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.
Так, у Трампа запитали, чи буде він обговорювати з Путіним "обміни територіями".
"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення", - відповів він.
Артём Назаренко #597587
15.08.2025 16:18
а ес #372967
15.08.2025 16:12
Серый Вовк
15.08.2025 16:14
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
Трамп цьому беззаперечний доказ.
Тобто, лаври миротворця - Трумпові, а вирішення проблем - Україні.
Чому громадяни України мусять залишити свої домівки пуйлу і стати біженцями...в кращому випадку пасинками в своєму рідному домі, якщо поталанить остаться живими після фільтрації і не бути депортованими кудись в тайгу, як носії укр мови і менталітету?!
Трамп - *****!
...коняка ж не просто так вдяглася в білу кохту з принтом ссср...
...типа не віноватиє вони, вони білі і пухнасті, вони вимушени повернути своє... Україну створив членін... Ганьба!
"Печальный день для демократического мира", говорят сегодня. Да где вы все были последние лет минимум 15? А день, когда Россия оккупировала Крым, не был печальным днём демократического мира? А когда демократический мир утёрся после того, как Россия сбила Боинг - это были радостные дни демократического мира? А когда Россия оккупировала Донецк и Луганск? А когда в самой России убивали политиков прямо у Кремля и рядовых людей в тюрьмах? Ну да, "демократический мир" устроил Путину небольшую выволочку на саммите G-20 в Брисбене в 2014. Ну ввёл какие-то санкции. Но продолжал торговать, продолжал обсуждать совместные проекты, продолжал разговаривать, ездить в Москву, приглашать к себе. И даже после начала полномасштабной войны "демократический мир" главным образом выражал "глубокую озабоченность" и "решительное осуждение". Я ни разу не поклонник Трампа, но кто там на Западе так уж отличается от него в смысле отношения к фашистской диктатуре, которой стала Россия? Я про реальное отношение, а не про слова. Ну стала бы президентом США Харрис - что изменилось бы? Да, встречи на Аляске не было бы. А по сути? Ничего. "Печальные дни демократического мира" давно уже сложились в годы, и даже в десятилетия. Потому что демократический мир забыл, что с фашистской диктатурой можно только драться. Сегодня в мире драться готова только Украина. Вот это печально, и даже более того - это страшно.
Хто ти такий, щоб дозволяти чи не дозволяти Україні щось, що стосується території України?
Так решение Зеленский уже неоднократно сказал лично - никаких уступок территорий.
Дидусь-трампусь, ты чего дурником прикидываешься?