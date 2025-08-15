УКР
"Обмін територіями" на зустрічі з Путіним обговорюватиметься, але рішення - за Україною, - Трамп

Трамп про обмін територіями

Президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

Так, у Трампа запитали, чи буде він обговорювати з Путіним "обміни територіями".

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення", - відповів він.

Цікаво, хто придумав цю формуліровку про обмін територіями? В України є своя територія, частину якої захопив міжнародний терорист путлер. Про який обмін цей дідуган трендить?!
так казав раніше зовсім інше. во тварина
Украина ничего менять не будет, это вопрос не обсуждаемый.
15.08.2025 16:14 Відповісти
Українські на українські чи Аляску на українські?
так казав раніше зовсім інше. во тварина
Він нічого не пам'ятає. Деменція.
Таке враження що трампону затиснули яйця з усіх сторін, здається що розв'язка вже десь недалеко.
Вже відомо. Україні готують договір, де вона під підпис визнає поразку у війні, і зобов'язується від силового захоплення втрачених земель. Крим кацапським, окуповані території визнає перейденими під контроль Кацапії. І будемо сидіти під керівництвом Єрмака до чергового удару Кацапією.
Украина ничего менять не будет, это вопрос не обсуждаемый.
А навіщо про це взагалі говорити
?
Цікаво , ця куховарка з посольства донесла до Трампа вимоги України ?

Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.

Рудий дурень ким себе вважає?
У нього в голові білка мультики ганяє.
Цікаво, хто придумав цю формуліровку про обмін територіями? В України є своя територія, частину якої захопив міжнародний терорист путлер. Про який обмін цей дідуган трендить?!
Всі територіальна питання між рос і Україною давно вирішені. Угоди підписані, причому з російського боку ху-йлом особисто. Якщо вони нічого не варті то який сенс підписувати ще одні?
Не можна обирати президентами старих пердунів після досягнення ними 70-ти років.
Трамп цьому беззаперечний доказ.
Не може бути президентом аморальний невіглас. Рейган був президентом у віці 70+ наприклад, але він був порядною людиною.
А вкраїнчики у крісло президента вперли майже вдвічі молодшого, зате морального ********. І до чого тут вік? Звісно, зовсім старих маразматиків до влади підпускати не можна, там вже вікові зміни саме у плані розуму і психіки, але хіба молодший вік - гарантія того, що посадовець буде вести себе адекватно? Приклад, показовий і дуже кривавий і страшний - Україна.
А ти кпцапчик?!
А в чому він неправий ?
Еще лучше до 60 лет , потом маразм крепчает …
Нічого нового - Портніков сказав шо Україну чекають погані часи і зовсім ******
Ну хуже войны уже ничего не может быть) по логике должны быть лучшее времена
Україну пошматують і не буде ніяких гарантій шо петлєр не нападе через 2 - 3 р - хто залишиться в такій країні - який бізнес буде тут працювати? - Портніков
Ну для этого надо восстановить ему экономику и снять санкции, 2-3 года это мало я думаю , в мире ни у кого нет гарантии что кто то не нападёт или умрёт
Гірше війни це її програти.
скажи это Германии которая проиграла две мировые, первая экономика Европы и создатель ЕС с Францией
Щось за сьогодня на Flightradar24 вже третій ІЛ-62 із рашкостану приземляється в Анкорідж. Чи то запасні чемоданчики для }{уйла везуть, чи то різні клони самого }{уйла моржового доставляють? Сподіваюсь - його також поселять на стадіоні? Було б добре для всього світу, якби в лісах Аляски, біля Анкорідж вже сидів який небудь випадковий турист із парочкою "Стінгерів", щоб проводити в "останній путь" кремлівського чмурла на зворотньому шляху.
Треба збивати всі ІЛ-62, а ***** замочити в сортірі стадіону.
Воно в сортір не ходить - тільки в свій персональний чемоданчик, щоб його гімно ніхто не вкрав...
Тоді втопить у його ж чемоданчику.
Вимагаємо операцію "Павутиння 2.0 - Анкоридж".
Мой прогноз: После получения инструкций от Путина Трамп после окончания встречи на Аляске заявит, что нужно перемирие в воздухе и на участках, выгодных для рос. армии, чтобы связать ВСУ для полноценного отпора. Трамп - агент КГБ
Який обмін територіями ? Неякого обміну нема.
Азербайджан атакував дронами корабель «Оля 4» з деталями для Шахедів на борту - таку інформацію розганяє русня, що БПЛА летіли саме з того боку
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски - чекає звіту розвідки
"Обмін територіями" на зустрічі з Путіним обговорюватиметься, але рішення - за Україною, - Трамп

Тобто, лаври миротворця - Трумпові, а вирішення проблем - Україні.
ЗМІ: Трамп телефонував Столтенбергу, щоб обговорити Нобелівську премію миру
просить авансом
...а громадян України тр на територіях "обміну" тр запитав? Чи хоче міняти їх разом з землею, як крипаків?!
Чому громадяни України мусять залишити свої домівки пуйлу і стати біженцями...в кращому випадку пасинками в своєму рідному домі, якщо поталанить остаться живими після фільтрації і не бути депортованими кудись в тайгу, як носії укр мови і менталітету?!
кацапня їх вижене і бурятів завезе
Багато хто соромиться сказати це в слух, але я це зроблю.
Трамп - *****!
****** може бути тільки один, *************** - безліч.
...в Анкориджи за головування 47го відбудеться похорон міжн права, статуту оон, женевских конвенцій і ще купи договорів, які можна сдати в макулатуру.
...коняка ж не просто так вдяглася в білу кохту з принтом ссср...
...типа не віноватиє вони, вони білі і пухнасті, вони вимушени повернути своє... Україну створив членін... Ганьба!
А еще кажись вчера говорил, что территориальные вопросы обсуждается не будут... давно уже подметили, что Трамп на любое резкое недовольство, может сказать то чего хотят возмущающиеся что бы их немного успокоить, а на следующий день ровно противоположное, что называется, и вашим и нашим, дальше можно еще раз повторить, после чего получаем ситуацию, где многие уже запутались и не понимают наверняка что на самом деле думает Трамп и его намерениях.
https://x.com/prof_preobr

Проф. Преображенский@prof_preobr



"Печальный день для демократического мира", говорят сегодня. Да где вы все были последние лет минимум 15? А день, когда Россия оккупировала Крым, не был печальным днём демократического мира? А когда демократический мир утёрся после того, как Россия сбила Боинг - это были радостные дни демократического мира? А когда Россия оккупировала Донецк и Луганск? А когда в самой России убивали политиков прямо у Кремля и рядовых людей в тюрьмах? Ну да, "демократический мир" устроил Путину небольшую выволочку на саммите G-20 в Брисбене в 2014. Ну ввёл какие-то санкции. Но продолжал торговать, продолжал обсуждать совместные проекты, продолжал разговаривать, ездить в Москву, приглашать к себе. И даже после начала полномасштабной войны "демократический мир" главным образом выражал "глубокую озабоченность" и "решительное осуждение". Я ни разу не поклонник Трампа, но кто там на Западе так уж отличается от него в смысле отношения к фашистской диктатуре, которой стала Россия? Я про реальное отношение, а не про слова. Ну стала бы президентом США Харрис - что изменилось бы? Да, встречи на Аляске не было бы. А по сути? Ничего. "Печальные дни демократического мира" давно уже сложились в годы, и даже в десятилетия. Потому что демократический мир забыл, что с фашистской диктатурой можно только драться. Сегодня в мире драться готова только Украина. Вот это печально, и даже более того - это страшно.
" я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення"

Хто ти такий, щоб дозволяти чи не дозволяти Україні щось, що стосується території України?
Цей придурок трамп, після зустічі просто озвучить пуйловські хотєлки про капітуляцію України, скаже що зробив велику справу, і тепер Україна вирішує чи хоче вона припинення війни.
Обсуждать надо не обмен территориями, а их освобождение от кацапов.
Півторюю 9 рік: трампло путлерська *****.
але рішення - за Україною, - Трамп
---------------------------------------------------
Так решение Зеленский уже неоднократно сказал лично - никаких уступок территорий.
Дидусь-трампусь, ты чего дурником прикидываешься?
українські території на українські території міняти?? Ідіть всі в Трампа з трампом і всі каца..и з хкуйлом на куй
